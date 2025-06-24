Івана Купала 2025: найкращі підписи та цитати для інстаграм-дописів з нагоди свята

Цьогоріч у ніч з 23 проти 24 червня в Україні відзначають Івана Купала. Це свято стає дедалі популярнішим серед користувачів соцмереж.

У цей день стрічки Instagram наповнюються світлинами з вогнищем, вінками й теплими словами привітань. LifeStyle24 підготував добірку підписів для дописів, які дозволять передати вам свої щирі емоції на Івана Купала.

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Івана Купала 2025: підписи та цитати для інстаграм-дописів

На Івана на Купала життя почни своє спочатку!

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Буду з тобою яскравою зорею, тільки твоєю найріднішою. Вночі й вдень будемо удвох, так вирішено нашою долею.

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У ніч, коли цвітуть папороті, навіть бажання шепочуть голосніше.

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Ця ніч – для тих, хто вірить у дива. І для тих, хто готовий їх створити.

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Між зорями й туманом – шепіт трав, танець кохання і сила природи.

Привітання зі святом Івана Купала / Колаж LifeStyle24

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Шукала квітку папороті, а знайшла – себе.

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Зустрічаємо світанок босоніж, з димом на волоссі та мріями в очах.

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Доки палає купальське вогнище – живе магія роду.

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Мені не потрібна квітка папороті, якщо в цю ніч поруч той, хто запалює в мені світло більше за будь-яке вогнище.

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У цю ніч віриш навіть у те, про що вдень не наважуєшся думати.

Привітання зі святом Івана Купала / Колаж LifeStyle24

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Моя любов пахне вогнем і росою.

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Це ніч, коли мрії мають голос. І той, хто їх почує, вже ніколи не буде таким як раніше.