День Святого Миколая є одним із найбільш світлих та очікуваних свят для українських дітей. Ця дата вшановує пам'ять Миколая Чудотворця – єпископа, який прославився своєю добротою і допомогою нужденним.

День Святого Миколая – особлива пора, коли кожен очікує знайти під подушкою заповітний сюрприз як нагороду за гарну поведінку. Про дату цього свята – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

Коли приходить Святий Миколай в Україні?

У 2023 році в Україні відбулася значна зміна, яка вплинула на дату святкування. У зв'язку з переходом Православної Церкви України та Української Греко-Католицької Церкви на новоюліанський календар, дата Дня Святого Миколая, як і більшості нерухомих церковних свят, змістилася на 13 днів назад.

Так, якщо раніше в Україні Святого Миколая святкували 19 грудня, то тепер офіційно його відзначають 6 грудня. Саме в ніч з 5 на 6 грудня слухняні діти знаходять подарунки під подушкою.

День Святого Миколая в Україні / Фото Freepik

День Святого Миколая: яка історія свята?

Миколай Чудотворець народився приблизно у III столітті в місті Патарі, що в Малій Азії. Він виховувався у заможній християнській родині. В юності Миколай втратив батьків і успадкував значний статок, який вирішив віддати нужденним.

Через деякий час чоловік став єпископом у місті Мира. Він прославився своєю безмежною добротою, милосердям та численними дивами. Миколай захищав несправедливо засуджених і допомагав бідним, роблячи це завжди таємно, зазначають у Храмі Успіння Богородиці Пирогощої ПЦУ.

Традиції Дня Святого Миколая