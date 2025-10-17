Коли приходить Святий Миколай в Україні: точна дата улюбленого дитячого свята
- У 2023 році в Україні День Святого Миколая святкують 6 грудня через перехід на новоюліанський календар.
- Дітям у ніч з 5 на 6 грудня під подушку кладуть подарунки, а дорослі допомагають знедоленим, продовжуючи традиції доброчинності.
День Святого Миколая є одним із найбільш світлих та очікуваних свят для українських дітей. Ця дата вшановує пам'ять Миколая Чудотворця – єпископа, який прославився своєю добротою і допомогою нужденним.
День Святого Миколая – особлива пора, коли кожен очікує знайти під подушкою заповітний сюрприз як нагороду за гарну поведінку. Про дату цього свята – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.
Коли приходить Святий Миколай в Україні?
У 2023 році в Україні відбулася значна зміна, яка вплинула на дату святкування. У зв'язку з переходом Православної Церкви України та Української Греко-Католицької Церкви на новоюліанський календар, дата Дня Святого Миколая, як і більшості нерухомих церковних свят, змістилася на 13 днів назад.
Так, якщо раніше в Україні Святого Миколая святкували 19 грудня, то тепер офіційно його відзначають 6 грудня. Саме в ніч з 5 на 6 грудня слухняні діти знаходять подарунки під подушкою.
День Святого Миколая: яка історія свята?
Миколай Чудотворець народився приблизно у III столітті в місті Патарі, що в Малій Азії. Він виховувався у заможній християнській родині. В юності Миколай втратив батьків і успадкував значний статок, який вирішив віддати нужденним.
Через деякий час чоловік став єпископом у місті Мира. Він прославився своєю безмежною добротою, милосердям та численними дивами. Миколай захищав несправедливо засуджених і допомагав бідним, роблячи це завжди таємно, зазначають у Храмі Успіння Богородиці Пирогощої ПЦУ.
Традиції Дня Святого Миколая
- В Україні День Святого Миколая є одним з найулюбленіших свят, яке відкриває різдвяний цикл. Уранці 6 грудня діти знаходять подарунки під подушкою або в спеціальних чобітках. Вважається, що слухняна малеча отримує солодощі, іграшки чи корисні речі від Миколая, а неслухняна – може знайти різочку.
- У цей день дорослі особливо намагаються допомагати сиротам, хворим і знедоленим, продовжуючи традицію Миколая Чудотворця.
- Крім цього, багато українців випікають печиво, яке називається "миколайчики". Це медові пряники, які прикрашають глазур'ю та ставлять на святковий стіл.