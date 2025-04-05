Коли не можна сповідатися: запам'ятайте це

Під час Великого посту віряни мають сповідатися та причащатися. Однак існують певні випадки, коли християнин не може звернутися до Таїнства Покаяння.

Люди мають пам'ятати, що сповідь потребує усвідомлення власної провини й щире прагнення змінитися. Коли не можна йти до цього таїнства – розповідає LifeStyle24.

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Коли не можна йти до сповіді

Усі віряни мають свідомо ставитися до сповіді. Так, якщо людина не жалкує про свої вчинки чи не планує виправляти помилки, то покаяння не принесе бажаних результатів. У такому разі варто спершу усвідомити гріховність власних дій, а лише потім сповідатися в храмі.

Водночас людина може знецінити Таїнство Покаяння, якщо має намір продовжити грішити. Зокрема, це стосується вірян, які ведуть аморальний спосіб життя та вигадують різноманітні причини, щоб не сповідатися. Також не слід йти на сповідь людям, які заперечують основні ідеї християнства або свідомо спотворюють вчення церкви. Такі віряни можуть навіть змусити сумніватися у вірі інших християн або нав'язати свої ідеологічні погляди.

Важливо зазначити, що деякі люди мають внутрішні бар'єри та не розуміють суть Таїнства Покаяння, тому не знають, чи варто сповідатися. У такому разі вірянам слід звернутися до священника для духовної розмови.

Коли не можна сповідатися / Фото Freepik

Коли не можна йти до Святого Причастя

Перед Причастям віряни традиційно дотримуються спеціального посту. Так, християни обмежують себе у їжі та напоях до моменту Таїнства. Втім, якщо людина нехтує цими вимогами, її Причастя стане формальністю та не принесе жодних результатів.

Водночас віряни не можуть приймати Святі Дари, якщо скоїли тяжкий гріх і не покаялися. Також не рекомендується йти до Причастя, якщо християни до кінця не вірять у його силу або ставляться до нього байдуже.