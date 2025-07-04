Де міф, а де – правда: чому не можна хрестити дитину до 40 днів

Після народження дитини батьки одразу починають замислюватися над таїнством хрещення. Багато хто вагається, коли краще це зробити: якомога швидше чи все ж зачекати.

Раніше вважалося, що дитину краще хрестити якнайшвидше. Сьогодні священники пояснюють правила інакше. У матеріалі Lifestyle 24 розповідаємо подробиці.

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Чому не можна хрестити дитину до 40 днів

Сьогодні жодних суворих обмежень щодо хрещення немовлят ні церква, ні церковні правила не встановлюють. Водночас священники зазвичай рекомендують трохи зачекати, щоб дитина зміцніла після народження.

Звісно, бувають винятки – наприклад, коли малюк народжується хворим. У таких випадках хрещення можуть проводити навіть у реанімації в перші дні життя.

Якщо ж дитина здорова, основна причина, чому варто трохи почекати з хрещенням, полягає в тому, щоб дати організму новонародженого час адаптуватися до навколишнього світу. Також це необхідно для відновлення матері після пологів.

У минулому дітей хрестили якомога раніше, а жінкам після пологів не дозволялося бути присутніми на хрестинах. Це пов'язувалося з церковною традицією, згідно з якою мати вважалася "нечистою" протягом 40 днів після пологів, зокрема через післяпологові виділення.

Однак сьогодні це правило втратило актуальність. Сучасні засоби гігієни дають жінці змогу бути присутньою на хрещенні своєї дитини без обмежень.

Тож остаточне рішення – коли саме хрестити дитину – залишається за батьками.