Про війну, героїв і перемогу України: добірка колядок з побажанням добра та миру
- До Різдва 24 Канал підготував добірку нових українських колядок, що прославляють народження Ісуса Христа.
- Колядки розповідають про війну в Україні та мають підняти бойовий дух українців.
Вже за кілька днів настане Різдво Христове тому саме час дізнаватися більше про нові українські колядки. Люди вчать не тільки старовинні пісні, але й цікавляться сучасними варіантами.
Ці колядки прославляють народження Ісуса Христа. Усі бажають один одному добробуту та миру, співаючи святкові пісні. 24 Канал підготував добірку колядок про війну в Україні. Ці пісні не тільки зачаровують своїми сенсами, але й підіймають бойовий дух українців у такий важкий час для нашої країни.
Добірка колядок про війну
"Зірка яскрава в небі тривожному"
Зірка яскрава в небі тривожному
Вість українцю показує кожному:
Мерехтить кажучи:
"Діва на сіні вже оповила Божу дитину".
Зірці різдвяній в цім боці планети
Зовсім байдужі ворожі ракети.
Хоче наш ворог свято забрати,
Та зоря сяє ясно й завзято.
Зірка освячує Схід благодаттю
І підлягає в окопи солдатів,
Знає, як хочуть в це свято додому,
Знає, що мають кутю вони й втому.
Поки не згасла у темряві ночі,
Раптом солдат піднімає вверх очі,
Видно прохання у сильних очах:
"До перемоги світи, зірко, шлях".
"Зірка яскрава в небі тривожному": слухайте пісню онлайн
"Там во Бахмуті"
Там во Бахмуті,
Де стріли чути,
Де стільки цвіту
Вже полягло…
Враз тихо стало
І залунало:
Христос Родився!
Славімо Його!
Донецька нічка,
Окопна свічка,
І ворогам всім
Лютим на зло,
Стали солдати
Колядувати:
Христос Родився!
Славімо Його!
Під Гуляй Полем
Кутя на столі,
Звіздою небо
Там зацвіло,
Вітер у степу
Водить вертепи:
Христос Родився!
Славімо Його!
У місті Марії
Промінь надії
Десь над Азовом
У небо звело,
Там нас чекають,
Тихо співають:
Христос Родився!
Славімо Його!
Під замком львівським,
На Личаківськім,
Лицарів військо
Спокій знайшло…
Ми ж до Героїв
Із колядою:
Христос Родився!
Славімо Його!
У древньому Римі
Петрик із Криму
Разом зі світом
Славить Різдво,
Юля з Луганська,
Настя з Бердянська:
Христос Родився!
Славімо Його!
А в Тернополі
Маленька Оля
З фронту чекає
Татка свого.
Ручки складає,
Слізки втирає:
Христос Родився!
Славімо Його!
Наша родина
Вся Україна,
І Збройні сили,
І ТРО,
Під Божим стягом
Йдем до звитяги,
Христос Родився!
Славімо Його!
"Там во Бахмуті": слухайте пісню онлайн
"Добрий вечір тобі"
Добрий вечір тобі,
Пане господарю!
Радуйся! Ой радуйся, земле –
Твій народ відродився!
Та берім за зброю,
Та все кулеметну.
Радуйся! Ой радуйся, земле –
Твій народ відродився!
Та женім з Вкраїни
Ворогів проклятих.
Радуйся! Ой радуйся, земле –
Твій народ відродився!
Гей, повстане скоро
Вільна Україна.
Радуйся! Ой радуйся, земле –
Твій народ відродився!
"Святкує Вкраїна, хоч в серці тривога"
Святкує Вкраїна, хоч в серці тривога,
Різдво в Вифлеємі предвічного Бога.
Ослятко зігріло Його рученята,
В дітей українських – сумні оченята.
Втікає родина в Єгипет-чужину,
Лишають родини свою Україну.
Співають колядки в далекому краю
Ісусе маленький – Тебе всі благають.
Дай сили здолати нам Ірода нині,
Дай нам перемогу і мир в Україні.
Хай дзвони Софії увесь світ почує,
Вкраїна не впала, вона колядує.
"Святкує Вкраїна, хоч в серці тривога": слухайте пісню онлайн
"Перемогу нашу чую"
Колядую, колядую,
Перемогу нашу чую!
Хай приходить в кожну хату
Рік щасливий і багатий.
У теплих, сонячних домівках,
Діти хай сміються дзвінко.
Землі зорані боями
Буйно зацвітуть садами,
Оживе хай вся земля,
Без сусіда-москаля!
Знов розквітне Україна
Сильна, вільна і єдина!