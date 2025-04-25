Пісок, спека та гарний настрій: 4 знаки зодіаку, які цього літа поїдуть на море

Літо 2025 стане для когось не просто відпусткою, а перезавантаженням. Подорож до моря подарує не лише засмагу, а й натхнення, нові знайомства, а можливо – і любов.

Рак, Лев, Терези та Стрілець, море забере утому, принесе натхнення і, можливо, приведе туди, де на вас уже зачекались, пише LifeStyle24.

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Рак

Душа Раків давно просить про тишу, спокій та тепло. І все це вони зможуть отримати, коли опиняться біля моря. Літо дасть можливість побути наодинці з собою, а після повернення перед світом постане нова людина – з силою та внутрішнім спокоєм.

Гороскоп для Раків

Лев

Леви поїдуть не просто на море, а вирушать у літні пригоди. На них чекають курортні захоплення, компліменти та нові знайомства. Але серед усієї цієї краси може з'явитись хтось, хто запалить вогонь у серці надовго.

Гороскоп для Левів

Терези

Після довгої весни цей знак зодіаку точно заслужив на відпочинок. Морська мандрівка допоможе навести лад у думках, відпустити старе й налаштуватись на нові цілі. Літо 2025 стане ковтком чистої води.

Гороскоп для Терезів

Стрілець

Це літо обіцяє бути найдинамічнішим за останні роки. Нові міста, культури, смаки та люди – усе вражатиме новизною. Подорожі наповнять Стрільців ідеями, сенсами й бажаннями жити на повну. Астрологи кажуть, що у певний момент маршрут може змінитись, і саме це стане найкращим спогадом.

Гороскоп для Стрільців

Деякі знаки зодіаку добре пам'ятають зло, яке їм вчинили. Хоч вони можуть і пробачити це людині, але точно ніколи не забудуть.