Зовсім скоро настане літнє сонцестояння 2025: традиції найдовшого дня в році

Вже зовсім скоро станеться досить важлива астрономічна подія – День літнього сонцестояння. Це час, коли в Північній півкулі Землі настає найкоротша ніч у році.

Дата літнього сонцестояння – змінна. Переважно вона припадає на 20 або 21 червня. Коли саме відбудеться літнє сонцестояння – розповідає LifeStyle24.

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День літнього сонцестояння 2025

Щороку в червні настає особливий астрономічний момент – День літнього сонцестояння. Це явище відбувається тоді, коли Сонце досягає найвищої точки на небосхилі, а кут нахилу Землі до світила стає максимально прямим для Північної півкулі. У 2025 році цей день припадає на 21 червня о 05:41 за київським часом.

Саме в цей момент люди стануть свідками найдовшого світлового дня та найкоротшої ночі у році. Що цікаво, тривалість 21 червня може сягати майже 17 годин.

Зазвичай літнє сонцестояння символізує початок астрономічного літа. У цей день наші предки рано вставали, щоб побачити світанок. У народі вірили, що так можна було накликати достаток і добробут у родину.

День літнього сонцестояння 2025 / Фото Freepik

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Традиції Дня літнього сонцестояння

За повір'ями, людям варто було припинити будь-яку роботу на полі або городі у День літнього сонцестояння. Натомість предки починали займатися очищенням свого тіла водою з лікарськими травами.

Водночас молоді дівчата вмивалися росою, бо хотіли зберегти красу й молодість. До того ж у давнину було заведено проводити цей день на природі у сімейному колі. Вважалося, що це допоможе притягнути щастя й здоров'я у родину.