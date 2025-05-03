Кому травень подарує другий шанс у стосунках

Іноді життя дає нам можливість повернути те, що здавалось втраченим. Для когось це буде повернення коханої людини, а для когось – внутрішній злам, що дозволить вибудувати стосунки по-новому.

Овен, Лев і Терези, другий шанс – це не випадковість, а можливість, якою варто скористатись з мудрістю, пише Lifestyle24.

Цікаво Козорогам треба віддати перевагу інтуїції: гороскоп на 3 травня

Овен

Овнам Всесвіт дасть шанс закрити старі рани й пробачити себе та іншу людину. Варто розраховувати на несподіване повідомлення, яке поверне вас у "минуле". Не варто поспішати, але пам'ятайте, що справжнім почуттям варто дати шанс.

Гороскоп для Овнів

Лев

Леви відчують, що щось незавершене тягне їх назад. Травень – ідеальний місяць, щоб зробити перший крок – попросити вибачення або прийняти вибачення. Не бійтесь проявити слабкість – це може стати вашою силою.

Гороскоп для Левів

Терези

Потреба у гармонії дасть змогу відновити стосунки, які колись зруйнувала емоційна напруга. Ви знову знайдете спільну мову з людиною, яка все ще важлива. Астрологи кажуть, що треба слухати не лише серце, а й логіку. Ви зможете об'єднати ці два світи.

Гороскоп для Терезів

Окрім примирення на когось ще може чекати й випробування. Результат залежатиме від сприйняття ситуації.