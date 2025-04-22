Поважають себе: хто зі знаків зодіаку не пробачає зраду

Зрада – це одне з найболючіших випробувань для будь-яких стосунків. Для декого це не просто образа, а знищення довіри назавжди.

Телець, Скорпіон і Козоріг, для вас зрада – це кінець, а будь-які вибачення не мають жодного сенсу, адже довіру не вдасться повернути, пише LifeStyle24.

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Телець

Якщо Телець з кимось будує стосунки, то має надію, що це назавжди. Однак якщо партнер наважиться на зраду, то найщиріше кохання перетвориться на образу та втрачену довіру.

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Скорпіон

У стосунках Скорпіони вірні до останнього, але якщо їх зрадити, то прощення не буде. Розбите серце болітиме довго, але вони ніколи не забудуть й не пробачать того, що з ними зробила кохана людина. Зрада для них – це знищення їхнього зв'язку.

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Козоріг

Якщо Козоріг комусь довірився, то це означає, що ця людина по-справжньому заслужила на такий жест. Для них зрада сприймається як приниження та порушення обіцянки любові й вірності. Якщо така ситуація стається, то цей знак зодіаку холодно та спокійно може викреслити людину зі свого життя.

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