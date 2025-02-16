Несподіване возз'єднання – 3 знаки зодіаку, які до кінця лютого зійдуться з колишніми

Останній місяць зими принесе багато несподіванок для знаків зодіаку. Зокрема, для самотніх сердець, які захочуть повернутися до своїх колишніх.

Рак, Терези й Козоріг, не бійтеся спробувати зануритися в кохання, пише LifeStyle24.

Цікаво 2 знаки зодіаку, яким не варто чекати кохання найближчим часом

Рак

Останнім часом чуттєві Раки часто ностальгують за минулим. Саме тому може виникнути рішення відновити втрачений зв'язок із колишніми. Це буде час відвертих розмов і спроб знову запалити старі іскри. Слухайте своє серце, але не забувайте про уроки минулого.

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Терези

Терези відчуватимуть потребу досягти бажаного балансу у стосунках. У лютому може з'явитися шанс на щире примирення з минулим коханням. На вас чекає серйозна розмова, але переконайтесь, що ви готові рухатися вперед.

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Козоріг

Хоч Козороги зазвичай не схильні повертатися до минулого, лютий може принести несподівані зустрічі чи повідомлення від колишніх. Існують шанси на обдумане й зріле примирення. Вас слід добре подумати, чи це дасть вам новий початок, а не повторення старих помилок.

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