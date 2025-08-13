Пік метеорного потоку Персеїди – це не лише космічне явище, а й період особливої енергії, коли бажання, загадане під зірку, що падає, має всі шанси здійснитись.

Рак, Скорпіон і Козоріг, цей час стане справжнім подарунком, сповненим удачі, романтики та натхнення, пише LifeStyle24.

Рак

Для Раків ніч Персеїди була сповнена магії та романтики. Це час, коли можуть здійснитись давні мрії або відбутись події, що додадуть сенсу й радості вашому життю. Інтуїція підкаже правильний шлях, а Всесвіт допоможе його реалізувати.

Гороскоп для Раків

Скорпіон

Цей період принесе заряд оптимізму та натхнення. Скорпіони відчують, що зірки на їхньому боці, а навіть дрібні ініціативи принесуть великі результати. Астрологи кажуть, що це гарний момент, щоб загадати найсміливіші бажання.

Гороскоп для Скорпіонів

Козоріг

Для Козорогів пік Персеїди обіцяє приємні сюрпризи та можливості, про які навіть не здогадувались. Це може бути знайомство, що переверне особисте життя, або шанс, який відкриє двері до нових горизонтів. Ви будете в центрі уваги, і саме це допоможе отримати бажане.

Гороскоп для Козорогів

Комусь зі знаків зодіаку зірки прогнозують нещасливі дні, однак засмучуватись не варто.