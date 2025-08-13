Метеорний потік Персеїди досягнув максимальної активності в ніч з 12 на 13 серпня. Це один із найактивніших і найяскравіших потоків року.

Близнюки, Лев і Стрілець, енергія цього космічного явища здатна підсилити емоції, спровокувати конфлікти й втрутитись у плани, пише LifeStyle24.

Близнюки

Період піка Персеїди може викликати у Близнюків відчуття хаосу. Вони ризикуватимуть розпорошитись на десятки справ одночасно й не завершити жодну з них. Також можуть виникнути непорозуміння з близькими, тому варто ретельніше підбирати слова й не обіцяти того, у чому не впевнені.

Гороскоп для Близнюків

Лев

Енергія метеорного потоку може зробити Левів надто критичними – як до себе, так і до інших. Це може призвести до конфліктів або образ. У фінансових питаннях є ризик невигідних витрат, тож під час піка Персеїди краще уникати великих покупок.

Гороскоп для Левів

Стрілець

Цьому знаку такий період може принести відчуття розчарування у деяких людях або ситуаціях. Варто розраховувати на зміну планів в останню хвилину або на непередбачувані обставини. Приготуйтесь до швидкої адаптації, щоб уникнути зайвого стресу.

Гороскоп для Стрільців

Комусь зірки прогнозують бурхливий роман. Емоції будуть на своєму піку.