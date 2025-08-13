Для кого пік метеорного потоку Персеїди буде нещасливим
- Стаття описує, як пік метеорного потоку Персеїди може негативно вплинути на знаки зодіаку, викликаючи емоційні напруження та конфлікти.
- Особливо цікаво, що стаття зазначає специфічні поради для кожного знака, щоб уникнути непорозумінь і нещасливих обставин під час цього періоду.
Метеорний потік Персеїди досягнув максимальної активності в ніч з 12 на 13 серпня. Це один із найактивніших і найяскравіших потоків року.
Близнюки, Лев і Стрілець, енергія цього космічного явища здатна підсилити емоції, спровокувати конфлікти й втрутитись у плани, пише LifeStyle24.
Також читайте Скорпіонам доведеться піти на компроміси: гороскоп на 13 серпня
Близнюки
Період піка Персеїди може викликати у Близнюків відчуття хаосу. Вони ризикуватимуть розпорошитись на десятки справ одночасно й не завершити жодну з них. Також можуть виникнути непорозуміння з близькими, тому варто ретельніше підбирати слова й не обіцяти того, у чому не впевнені.
Гороскоп для Близнюків
Лев
Енергія метеорного потоку може зробити Левів надто критичними – як до себе, так і до інших. Це може призвести до конфліктів або образ. У фінансових питаннях є ризик невигідних витрат, тож під час піка Персеїди краще уникати великих покупок.
Гороскоп для Левів
Стрілець
Цьому знаку такий період може принести відчуття розчарування у деяких людях або ситуаціях. Варто розраховувати на зміну планів в останню хвилину або на непередбачувані обставини. Приготуйтесь до швидкої адаптації, щоб уникнути зайвого стресу.
Гороскоп для Стрільців
Комусь зірки прогнозують бурхливий роман. Емоції будуть на своєму піку.