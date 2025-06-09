З Міжнародним днем друзів 2025: найгарніші картинки-привітання зі святом

9 червня в усьому світі відзначають Міжнародний день друзів. Хоч це і неофіційне свято, люди продовжують його вшановувати щороку.

Кожен з нас має відданих та щирих людей, які завжди підтримають і допоможуть у тяжкі час. Міжнародний день друзів нагадує нам про роль найближчих і важливість людських взаємин у сучасному світі.

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З нагоди Міжнародного дня друзів LifeStyle24 підготував гарні картинки-привітання зі святом. Збережіть їх собі заздалегідь, щоб потім не витрачати час. Надішліть святкові листівки друзям та нагадайте їм про свої теплі дружні почуття у цей день.

Привітання з Міжнародним днем друзів 2025: картинки й листівки

Привітання з Міжнародним днем друзів / Колаж LifeStyle24

Привітання з Міжнародним днем друзів / Колаж LifeStyle24

Привітання з Міжнародним днем друзів / Колаж LifeStyle24

Привітання з Міжнародним днем друзів / Колаж LifeStyle24

Нагадаємо, наша редакція раніше розповідала про міжнародні й професійні свята червня 2025 року.

Привітання з Міжнародним днем друзів / Колаж LifeStyle24

Привітання з Міжнародним днем друзів / Колаж LifeStyle24

Привітання з Міжнародним днем друзів / Колаж LifeStyle24

Привітання з Міжнародним днем друзів / Колаж LifeStyle24

Обирайте святкову картинку з добірки та підніміть настрій своїм друзям у цей день. З Міжнародним днем друзів!