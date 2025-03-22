Правда чи міф: чому не можна фотографувати сплячу дитину

У народі існує безліч прикмет, пов'язаних із дітьми, адже їх вважали особливо вразливими до енергетичних впливів. Дехто вірить, що не можна фотографувати сплячих малюків, щоб не накликати біди.

Хтось навіть вважає, що існує високий ризик скоротити життя дитині, якщо зробити її фото під час сну. Чи можна фотографувати сплячого малюка – розповідає LifeStyle24.

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Чому не можна фотографувати сплячу дитину

З давніх-давен наші предки вірили, що душа людини під час сну покидає тіло і подорожує іншими світами. Якщо в цей момент зробити фотографію, то можна нібито "зачинити" дух у зображенні. Ба більше, це призведе до того, що душа не повернеться в тіло, а дитина може стати слабкою або навіть померти. Водночас деякі забобони стверджують, що фотографія має магічну силу та забирає енергію людини. У зв'язку з цим, пращури не фотографували сплячих дітей, бо не хотіли позбавити їх життєвої сили.

Однак важливо зазначити, що це звичайний міф, адже фотографія не може забрати душу чи нашкодити дитині. Водночас з практичного погляду варто пам'ятати про комфорт малюка та його безпеку. Фотографувати сплячу дитину чи ні – особистий вибір кожного. Втім, якщо ви вірите в прикмети, можливо, краще утриматися від цього, щоб не хвилюватися зайвий раз.

Чи можна фотографувати сплячих дітей / Фото Freepik

В які дні сни збуваються

Наші пращури часто звертали увагу на свої сни та намагалися їх запам'ятати. Так, сновидіння могли багато розповісти про майбутнє чи долю людини. Предки з інтересом досліджували сни з четверга на п'ятницю, адже ті вважаються віщими, особливо якщо вони яскраві й емоційні.

Також сновидіння, що з'являються у ніч з середи на четвер, можуть бути важливими. Ба більше, якщо вони стосуються роботи або кар'єри, то слід звернути на них увагу та прислухатися до власної інтуїції.