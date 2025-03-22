Хтось навіть вважає, що існує високий ризик скоротити життя дитині, якщо зробити її фото під час сну. Чи можна фотографувати сплячого малюка – розповідає LifeStyle24.

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Чому не можна фотографувати сплячу дитину

З давніх-давен наші предки вірили, що душа людини під час сну покидає тіло і подорожує іншими світами. Якщо в цей момент зробити фотографію, то можна нібито "зачинити" дух у зображенні. Ба більше, це призведе до того, що душа не повернеться в тіло, а дитина може стати слабкою або навіть померти. Водночас деякі забобони стверджують, що фотографія має магічну силу та забирає енергію людини. У зв'язку з цим, пращури не фотографували сплячих дітей, бо не хотіли позбавити їх життєвої сили.

Однак важливо зазначити, що це звичайний міф, адже фотографія не може забрати душу чи нашкодити дитині. Водночас з практичного погляду варто пам'ятати про комфорт малюка та його безпеку. Фотографувати сплячу дитину чи ні – особистий вибір кожного. Втім, якщо ви вірите в прикмети, можливо, краще утриматися від цього, щоб не хвилюватися зайвий раз.

Чи можна фотографувати сплячих дітей / Фото Freepik

В які дні сни збуваються

Наші пращури часто звертали увагу на свої сни та намагалися їх запам'ятати. Так, сновидіння могли багато розповісти про майбутнє чи долю людини. Предки з інтересом досліджували сни з четверга на п'ятницю, адже ті вважаються віщими, особливо якщо вони яскраві й емоційні.

Також сновидіння, що з'являються у ніч з середи на четвер, можуть бути важливими. Ба більше, якщо вони стосуються роботи або кар'єри, то слід звернути на них увагу та прислухатися до власної інтуїції.