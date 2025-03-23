Перехід на літній час 2025: чому стрілки годинника переводять у неділю

Щороку навесні українці переводять годинники, переходячи на літній час. Це відбувається в останню неділю березня.

Що цікаво, вибір саме цього дня тижня не є випадковим. Чому стрілки годинники переводять у неділю – розповідає LifeStyle24.

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Чому стрілки годинника переводять у неділю

Переведення годинників у неділю має практичне значення. Річ у тім, що більшість людей у цей день не працює, тому адаптація до нового часу проходить легше. Так, організм отримує додатковий день для звикання, що зменшує вплив на біоритми. Якби зміна відбувалася в ніч на понеділок, це створило б додатковий стрес перед робочим тижнем. Втім, неділя дає можливість організму поступово звикнути до нового розпорядку.

Крім цього, у ніч із суботи на неділю спостерігається найменше навантаження на транспорт і важливі служби, тому зміна часу не викликає значних збоїв у розкладі.

Переведення годинників 2025 / Фото Freepik

Коли переводять годинники в Україні у березні 2025

Система переходу на літній і зимовий час існує в багатьох країнах світу з метою економії електроенергії, яка дозволяє збільшити світловий день. Цьогоріч українці перейдуть на літній час у ніч із суботи, 29 березня, на неділю, 30 березня. Перехід відбудеться о 03:00 ранку, за київським часом. Громадянам варто буде перевести стрілки на годину вперед.

Важливо зазначити, що більшість електронних пристроїв, серед яких комп'ютери, ноутбуки, планшети, смартфони, смартгодинники, автоматично перейдуть на новий час. Однак механічні годинники доведеться налаштувати самостійно.