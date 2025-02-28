Сьогодні – початок Рамадану 2025: коли закінчиться, які його основні традиції
- Рамадан 2025 року розпочнеться 28 лютого і закінчиться 29 березня.
- Під час Рамадану мусульмани дотримуються посту від світанку до заходу сонця, моляться п'ять разів на день, читають Коран та займаються благодійністю.
Сьогодні, 28 лютого для мусульман розпочинається священний місяць – Рамадан. Протягом 30 днів віряни дотримуються суворого посту.
Крім цього, мусульмани багато моляться та зміцнюють зв'язок з Аллахом. Про традиції Рамадану 2025 – розповідає 24 Канал.
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Рамадан 2025: коли триває
В ісламському календарі визначення місяців залежить від видимих фаз Місяця. Ця система передбачає чергування 29 і 30 днів щомісяця. Мусульмани дотримуються місячного календаря, тому початок і закінчення Рамадану постійно змінюються. Щороку вони зміщуються на 11 днів. У 2025 році Рамадан розпочнеться 28 лютого і закінчиться 29 березня.
Священний місяць завершується святкуванням Ід аль-Фітр, який також називають святом розговіння. Для вірян це час вдячності, прощення та примирення. Під час Ід аль-Фітр вони збираються на святкові Ід молитви, які проходить у мечетях або великих залах. До того ж послідовники ісламу вітають одне одного, дарують подарунки та влаштовують щедрі застілля.
Основні традиції Рамадану 2025
Протягом 30 днів мусульмани дотримуються посту, який називається саум. Він триває від світанку до заходу сонця. У цей період віряни утримуються від їжі, напоїв, куріння та інтимних стосунків. Свій день мусульмани починають із ранкової трапези – сухур, після якої вони нічого не вживають до заходу сонця. Вечірнє приймання їжі називається іфтар, яке починається після проголошення молитви.
Крім цього, мусульмани мають молитися п'ять разів на день і присвячувати час читанню Корану. Також віряни займаються благодійністю, зокрема допомагають нужденним і бідним.
Однією з найважливіших подій Рамадану є ніч могутності, яка вважається найсвятішою у році. Зазвичай вона припадає на 27-й день свята. Мусульмани проводять її в молитвах, адже саме в цю ніч був посланий Коран пророкові Мухаммеду.