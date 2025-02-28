Крім цього, мусульмани багато моляться та зміцнюють зв'язок з Аллахом. Про традиції Рамадану 2025 – розповідає 24 Канал.

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Рамадан 2025: коли триває

В ісламському календарі визначення місяців залежить від видимих фаз Місяця. Ця система передбачає чергування 29 і 30 днів щомісяця. Мусульмани дотримуються місячного календаря, тому початок і закінчення Рамадану постійно змінюються. Щороку вони зміщуються на 11 днів. У 2025 році Рамадан розпочнеться 28 лютого і закінчиться 29 березня.

Священний місяць завершується святкуванням Ід аль-Фітр, який також називають святом розговіння. Для вірян це час вдячності, прощення та примирення. Під час Ід аль-Фітр вони збираються на святкові Ід молитви, які проходить у мечетях або великих залах. До того ж послідовники ісламу вітають одне одного, дарують подарунки та влаштовують щедрі застілля.

Рамадан 2025 / Фото Freepik

Основні традиції Рамадану 2025

Протягом 30 днів мусульмани дотримуються посту, який називається саум. Він триває від світанку до заходу сонця. У цей період віряни утримуються від їжі, напоїв, куріння та інтимних стосунків. Свій день мусульмани починають із ранкової трапези – сухур, після якої вони нічого не вживають до заходу сонця. Вечірнє приймання їжі називається іфтар, яке починається після проголошення молитви.

Крім цього, мусульмани мають молитися п'ять разів на день і присвячувати час читанню Корану. Також віряни займаються благодійністю, зокрема допомагають нужденним і бідним.

Однією з найважливіших подій Рамадану є ніч могутності, яка вважається найсвятішою у році. Зазвичай вона припадає на 27-й день свята. Мусульмани проводять її в молитвах, адже саме в цю ніч був посланий Коран пророкові Мухаммеду.