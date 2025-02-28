Кроме этого, мусульмане много молятся и укрепляют связь с Аллахом. О традициях Рамадана 2025 – рассказывает 24 Канал.

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Рамадан 2025: когда продолжается

В исламском календаре определение месяцев зависит от видимых фаз Луны. Эта система предусматривает чередование 29 и 30 дней ежемесячно. Мусульмане придерживаются лунного календаря, поэтому начало и окончание Рамадана постоянно меняются. Каждый год они смещаются на 11 дней. В 2025 году Рамадан начнется 28 февраля и закончится 29 марта.

Священный месяц завершается празднованием Ид аль-Фитр, который также называют праздником разговения. Для верующих это время благодарности, прощения и примирения. Во время Ид аль-Фитр они собираются на праздничные Ид молитвы, которые проходит в мечетях или больших залах. К тому же последователи ислама приветствуют друг друга, дарят подарки и устраивают щедрые застолья.

Рамадан 2025 / Фото Freepik

Основные традиции Рамадана 2025

В течение 30 дней мусульмане придерживаются поста, который называется саум. Он длится от рассвета до заката солнца. В этот период верующие воздерживаются от еды, напитков, курения и интимных отношений. Свой день мусульмане начинают с утренней трапезы – сухур, после которой они ничего не употребляют до захода солнца. Вечерний прием пищи называется ифтар, который начинается после провозглашения молитвы.

Кроме этого, мусульмане должны молиться пять раз в день и посвящать время чтению Корана. Также верующие занимаются благотворительностью, в частности помогают нуждающимся и бедным.

Одним из важнейших событий Рамадана является ночь могущества, которая считается самой святой в году. Обычно она приходится на 27-й день праздника. Мусульмане проводят ее в молитвах, ведь именно в эту ночь был послан Коран пророку Мухаммеду.