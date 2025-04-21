Поливаний понеділок 2025: найкращі привітання зі святом у картинках та листівках
- Поливаний понеділок у 2025 році відзначатиметься 21 квітня.
- LifeStyle24 підготував добірку листівок та картинок для привітань.
На другий день після Великодня, християни відзначають Поливаний понеділок. Цього року він припав на 21 квітня. Це старовинне свято зі своїми особливими традиціями та звичаями.
У Поливаний понеділок було заведено обливатися водою. Хлопці обливали незаміжніх дівчат, щоб ті вийшли заміж швидше. А вони у відповідь запрошували до столу й дарували писанки. Також обливання був одним зі способів залицятися. Вважається, що у Поливаний понеділок вода має цілющі якості. З нагоди святкового дня LifeStyle24 підготував добірку листівок та картинок, які варто надіслати друзям і близьким.
До слова Як вітатися на Великдень: запам'ятайте, що слід казати і як відповідати
Листівки та картинки-привітання з Поливаним понеділком
Привітання з Поливаним понеділком 2025 / Колаж LifeStyle24
Привітання з Поливаним понеділком 2025 / Колаж LifeStyle24
Привітання з Поливаним понеділком 2025 / Колаж LifeStyle24
Привітання з Поливаним понеділком 2025 / Колаж LifeStyle24
Привітання з Поливаним понеділком 2025 / Колаж LifeStyle24
Привітання з Поливаним понеділком 2025 / Колаж LifeStyle24