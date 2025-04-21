Поливаний понеділок 2025: найкращі привітання зі святом у картинках та листівках

На другий день після Великодня, християни відзначають Поливаний понеділок. Цього року він припав на 21 квітня. Це старовинне свято зі своїми особливими традиціями та звичаями.

У Поливаний понеділок було заведено обливатися водою. Хлопці обливали незаміжніх дівчат, щоб ті вийшли заміж швидше. А вони у відповідь запрошували до столу й дарували писанки. Також обливання був одним зі способів залицятися. Вважається, що у Поливаний понеділок вода має цілющі якості. З нагоди святкового дня LifeStyle24 підготував добірку листівок та картинок, які варто надіслати друзям і близьким. До слова Як вітатися на Великдень: запам'ятайте, що слід казати і як відповідати Листівки та картинки-привітання з Поливаним понеділком

Привітання з Поливаним понеділком 2025 / Колаж LifeStyle24



Привітання з Поливаним понеділком 2025 / Колаж LifeStyle24



Привітання з Поливаним понеділком 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Поливаним понеділком 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Поливаним понеділком 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Поливаним понеділком 2025 / Колаж LifeStyle24