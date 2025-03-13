Вже зовсім скоро відбудеться повне місячне затемнення 2025: що можна робити в цей час

Вже завтра, 14 березня, весь світ спостерігатиме за незвичним астрономічним явищем – повним місячним затемненням. Цьогоріч воно буде особливо помітним, бо триватиме досить довго, приблизно шість годин.

У цей період варто максимально використати енергію затемнення. Що можна робити у "Кривавий Місяць" – розповідає LifeStyle24.

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Що можна робити у повне місячне затемнення 2025

Під час повного місячного затемнення варто зайнятися самоаналізом та заглибитися у свої думки. Астрономічне явище сприятиме пошуку внутрішнього балансу та дозволить налаштуватися на зміни у житті. До того ж це гарний час для того, щоб очистити не лише розум, але й простір навколо себе. Якщо ви влаштуєте генеральне прибирання в оселі, то зможете позбутися старих речей і відпустити минуле.

Затемнення символізує завершення одного циклу і початок нового, тому це ідеальний період для планування майбутнього. Однак важливо не приймати імпульсивних рішень, а спокійно обдумати подальші кроки. Водночас для тих, хто відчуває себе натхненним, повне місячне затемнення може стати поштовхом до творчості. Малювання, написання текстів, створення музики – допоможуть висловити власні почуття та вивільнити емоції.

Крім цього, не слід забувати про відпочинок та присвятити час відновленню сил. Так, прочитання улюбленої книги чи гаряча ванна знімуть емоційне напруження та позбавлять непотрібного стресу.

Повне місячне затемнення / Фото Freepik

Що не можна робити у повне місячне затемнення 2025

У давнину наші предки дотримувалися певних заборон, які діяли під час повного місячного затемнення. Так, не можна було починати нові справи, змінювати місце проживання, укладати угоди чи робити великі покупки. Вважалося, що будь-які починання в цей період можуть мати несприятливі наслідки.

Крім цього, слід відмовитися від вживання алкоголю, надмірного переїдання та шкідливих звичок, оскільки організм у цей час особливо вразливий. Також варто уникати конфліктів і суперечок з рідними, адже емоції в цей період загострюються, тому існує високий ризик посваритися та втратити близькі стосунки.