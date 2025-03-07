Вже завтра настане свято 8 березня: найгарніші привітання для мами у картинках

На 8 березня діти традиційно готують найкращі привітання та подарунки для своєї мами. У це свято важливо подякувати найдорожчим жінкам за їхню підтримку, турботу та любов.

Міжнародний жіночий день виник у XX столітті як нагадування про боротьбу дівчат за рівні права та кращі умови праці. Втім, у Радянському Союзі свято 8 березня поступово втратило свій феміністичний зміст і перетворилося на "день квітів і берегині домашнього вогнища". Однак для всього світу, зокрема для українців, Міжнародний жіночий день – це про можливість вшанувати внесок дівчат в усі сфери життя.

Цікаво Для найріднішої бабусі: щирі привітання з 8 березня у картинках

З нагоди 8 березня 24 Канал підготував найкращі картинки-привітання, які варто надіслати мамі. Збережіть собі ці листівки заздалегідь, щоб пізніше не витрачати на це час. Проведіть Міжнародний жіночий день у колі найрідніших і подаруйте їм позитивні емоції.

Привітання з 8 березня для мами: картинки й листівки

Привітання з 8 березня для мами / Колаж LifeStyle24

Привітання з 8 березня для мами / Колаж LifeStyle24

Привітання з 8 березня для мами / Колаж LifeStyle24

Привітання з 8 березня для мами / Колаж LifeStyle24

Привітання з 8 березня для мами / Колаж LifeStyle24

Привітання з 8 березня для мами / Колаж LifeStyle24

Привітання з 8 березня для мами / Колаж LifeStyle24

Привітання з 8 березня для мами / Колаж LifeStyle24

Нагадайте своїм рідним про історію Міжнародного жіночого дня та його важливі сенси. Зі святом!