Найтепліші привітання з Днем ангела Ірини 2025: щирі слова у прозі й віршах

16 квітня в Україні відзначають День ангела Ірини. Подаруйте гарний настрій своїм рідним, які мають сьогодні іменини.

LifeStyle24 підготував щирі привітання з Днем ангела Ірини у віршах, картинках і прозі. Надішліть їх своїм знайомим, друзям і близьким та побажайте їм усього найкращого.

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Привітання з Днем ангела Ірини 2025: картинки, проза й вірші

Дорога Ірино! З іменинами вас! Нехай здоров'я буде міцним і в кожному дні – привід для радості. Бажаю, щоб здійснювалися мрії, великі й маленькі, а кожна мить дарує незабутні враження. Залишайтеся такою ж прекрасною і неповторною! Будьте збережені Господом і своїм ангелом!

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Ірино, у твій День ангела бажаю, щоб твій небесний покровитель завжди був поруч, оберігаючи тебе від усіх негараздів та даруючи віру, надію і любов. Нехай кожен твій день буде сповнений щастям, світлом і теплом, а серце – спокоєм і гармонією. З іменинами!

Привітання з Днем ангела Ірини 2025 / Колаж LifeStyle24

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Найкращі вітання з Днем ангела Іри,

Здоров'ячка, радості, щастя без міри,

Хай доля завжди тобі усміхається,

Усе, що задумала, завжди збувається!

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Іменинниця Іринка

Виглядає, як картинка:

Мила, радісна, красива,

Вся на хвилі позитиву!

Ми бажаємо, нехай

Щастя буде через край!

У валізах – купа грошей,

Друзів – відданих і хороших,

На роботі й в родині

Хай ладнається в Ірини!

Привітання з Днем ангела Ірини 2025 / Колаж LifeStyle24

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Хай ангел-охоронець тебе захищає,

Усі негаразди від тебе відганяє.

Іринко, будь завжди весела й щаслива,

Щоб мрії здійснювались легко й красиво!

***

Хай святкове янголятко

Принесе кохання в хатку,

Ірині нашій всі дарунки

Тільки вищого ґатунку.

Посміхайся і радій

Цілий рік на крилах мрій!

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Іринко, з Днем ангела! Нехай твій ангел завжди оберігає тебе, наповнюючи кожен день миром, світлом і радістю. Бажаю, щоб він підказував правильні рішення, надихав і допомагав знаходити щастя в кожній миті. Нехай твоя дорога в житті буде легкою і світлою!

Привітання з Днем ангела Ірини 2025 / Колаж LifeStyle24

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Дорога Ірино, з Днем ангела тебе! Нехай кожен момент цього дня буде наповнений найласкавішими побажаннями, які принесуть тобі радість і тепло в серці. Нехай твій ангел-охоронець оберігає від усіх негараздів і наповнює твоє життя світлом та коханням.

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З Днем ангела, моя Іриночко! Бажаю тобі багато щасливих моментів, наповнених сміхом і теплом дружби. Нехай кожен день життя буде наповнений миром і любов'ю, а віра в майбутнє ніколи не покидає тебе.