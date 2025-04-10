Найтепліші привітання з Днем ангела Максима 2025: щирі слова у прозі й віршах

Сьогодні, 10 квітня, віряни відзначають День ангела Максима. Це ім'я має латинське походження та означає "найвеличніший".

З нагоди свята LifeStyle24 підготував привітання з Днем ангела Максима у картинках, віршах і прозі. Збережіть їх собі та надішліть друзям і знайомим, які мають сьогодні іменини. Подаруйте їм гарний настрій святковими привітаннями.

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Привітання з Днем ангела Максима 2025: картинки, проза й вірші

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З Днем ангела Максима,

Прийми привітання!

Привітання з Днем ангела Максима 2025 / Колаж LifeStyle24

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З Днем ангела Максима я вітаю

І щастя, і радості сьогодні я бажаю

Хай все вдається у житті без перепон

І твоя усмішка працює, як закон!

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Максиме, вітаю тебе з Днем ангела! Бажаю самореалізації у всіх сферах життя, щоб ти міг зростати та розвиватися, втілюючи всі свої мрії та плани. Адже їх у тебе так багато! Тож досягай своїх цілей і будь щасливим.

Привітання з Днем ангела Максима 2025 / Колаж LifeStyle24

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Дорогий Максиме, зі святом! Бажаю тобі феєричного настрою, грандіозних планів і величезних досягнень. Нехай все у твоєму житті буде спокійно. Нехай тобі пощастить з коханою жінкою і з друзями!

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Максиме, зі святом тебе! Бажаю гарного настрою, сонця, щастя, радості й успіху у всіх починаннях. Будь, як кіт в сметані – оточений достатком, комфортом і розкішшю. Завжди вір у краще, досягай вершин і отримуй все найкраще!

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З Днем ангела Максима я вітаю,

Всіх благ земних тобі я побажаю,

За душу людяну і простоту,

За добре серце й доброту,

Хай ангел тобі подарує натхнення,

А Бог – людське благословення!

Привітання з Днем ангела Максима 2025 / Колаж LifeStyle24

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Дорогий Максиме, я вітаю тебе і від душі бажаю жити з максимальним ентузіазмом і з максимумом можливостей реалізовувати свої мрії. Любові тобі, здоров'я, удачі, міцних сил і вірної дружби. І нехай доля завжди буде до тебе прихильна!

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Максиме, вітаю тебе з твоїм Днем ангела! Хай не лише твій вірний охоронець тебе оберігає від незгод, а й доля не посилає перешкод. Хай все у тебе вдається без зайвих зусиль, хай оточують лише привітні люди, а мрії стають реальністю!