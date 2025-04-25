Для найрідніших людей: зворушливі привітання з Днем ангела у картинках і словах
- У День ангела вшановують небесних покровителів.
- LifeStyle24 підготував привітання у картинках, прозі й віршах для близьких людей.
Щороку кожен вірянин вшановує пам'ять святого, ім'я якого має. У День ангела важливо згадати про свого небесного покровителя, що оберігає протягом усього життя.
У це свято заведено вітати близьких, бажаючи їм здоров'я, миру, радості й Божої благодаті. LifeStyle24 підготував чудові привітання у картинках, прозі й віршах, які можна надіслати найближчим людям. Обов'язково зберігайте нашу добірку, аби не загубити.
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Привітання з Днем ангела 2025: картинки, проза й вірші
Я про свято пам’ятаю,
З іменинами вітаю!
Буде хай життя прекрасним,
Як веселка в небі яснім.
А щасливих днів в рочок,
Наче в небі зірочок.
Грошенят у твої кишені,
Ночі, щоб були шалені.
Дні веселі, вдалі, добрі,
Хай безхмарним буде обрій.
З року в рік ти молодій,
Всім, чим хочеш, володій.
***
Вітаю з іменинами! Бажаю, щоб у твоєму житті було більше щасливих моментів, справжньої дружби та любові. Нехай ангел-охоронець веде тебе дорогою успіху, а серце наповнюється теплом і вірою в найкраще. Хай цей день принесе тобі натхнення, радість і світло!
***
Я з іменинами вітаю
Та дуже щиро побажаю
Здоров'я, щастя і везіння,
Натхнення, миру і терпіння.
Кохання, спокою, надії,
Щоби збулися твої мрії,
А ще достатку і тепла,
Добробуту і добра.
***
З Днем ангела! Бажаю, щоб у тебе завжди вистачало сил і мотивації йти до своєї мрії. Нехай поруч будуть тільки найкращі люди, а життя буде сповнене приємних сюрпризів. Нехай твій ангел допомагає тобі у всіх справах! Будь щасливим!
Нагадаємо, раніше ми розповідали про Дні ангела у квітні 2025 року.
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З Днем ангела вітаю! Нехай цей особливий день стане символом нових початків та благословення у твоєму житті. Ангели, які тебе оточують, нехай завжди ведуть правильним шляхом та покривають своїми крилами від життєвих негараздів.
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З Днем ангела! Нехай твій життєвий шлях буде освітлений світлом найкращих почуттів: любові, доброти, розуміння. Нехай ангельська магія захищає тебе від негараздів і наповнює твоє серце вірою.
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Рано-вранці, до сходу сонця
Ангел стукав у віконце
І сказав мені новину,
Що у тебе іменини!
Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,
Блакитних чи карих, чи сірих очей,
І щастя безмежного, щастя людського,
В житті кохати когось лиш одного!
***
Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці
Досягати без вагання,
З Днем ангела (ім'я),
Прийми привітання!