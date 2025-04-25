Для найрідніших людей: зворушливі привітання з Днем ангела у картинках і словах

Щороку кожен вірянин вшановує пам'ять святого, ім'я якого має. У День ангела важливо згадати про свого небесного покровителя, що оберігає протягом усього життя.

У це свято заведено вітати близьких, бажаючи їм здоров'я, миру, радості й Божої благодаті. LifeStyle24 підготував чудові привітання у картинках, прозі й віршах, які можна надіслати найближчим людям. Обов'язково зберігайте нашу добірку, аби не загубити.

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Привітання з Днем ангела 2025: картинки, проза й вірші

Я про свято пам’ятаю,

З іменинами вітаю!

Буде хай життя прекрасним,

Як веселка в небі яснім.

А щасливих днів в рочок,

Наче в небі зірочок.

Грошенят у твої кишені,

Ночі, щоб були шалені.

Дні веселі, вдалі, добрі,

Хай безхмарним буде обрій.

З року в рік ти молодій,

Всім, чим хочеш, володій.

***

Вітаю з іменинами! Бажаю, щоб у твоєму житті було більше щасливих моментів, справжньої дружби та любові. Нехай ангел-охоронець веде тебе дорогою успіху, а серце наповнюється теплом і вірою в найкраще. Хай цей день принесе тобі натхнення, радість і світло!

Привітання з Днем ангела / Колаж LifeStyle24

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Я з іменинами вітаю

Та дуже щиро побажаю

Здоров'я, щастя і везіння,

Натхнення, миру і терпіння.

Кохання, спокою, надії,

Щоби збулися твої мрії,

А ще достатку і тепла,

Добробуту і добра.

***

З Днем ангела! Бажаю, щоб у тебе завжди вистачало сил і мотивації йти до своєї мрії. Нехай поруч будуть тільки найкращі люди, а життя буде сповнене приємних сюрпризів. Нехай твій ангел допомагає тобі у всіх справах! Будь щасливим!

Привітання з Днем ангела / Колаж LifeStyle24

Нагадаємо, раніше ми розповідали про Дні ангела у квітні 2025 року.

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З Днем ангела вітаю! Нехай цей особливий день стане символом нових початків та благословення у твоєму житті. Ангели, які тебе оточують, нехай завжди ведуть правильним шляхом та покривають своїми крилами від життєвих негараздів.

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З Днем ангела! Нехай твій життєвий шлях буде освітлений світлом найкращих почуттів: любові, доброти, розуміння. Нехай ангельська магія захищає тебе від негараздів і наповнює твоє серце вірою.

Привітання з Днем ангела / Колаж LifeStyle24

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Рано-вранці, до сходу сонця

Ангел стукав у віконце

І сказав мені новину,

Що у тебе іменини!

Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,

Блакитних чи карих, чи сірих очей,

І щастя безмежного, щастя людського,

В житті кохати когось лиш одного!

***

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці

Досягати без вагання,

З Днем ангела (ім'я),

Прийми привітання!