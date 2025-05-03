З Днем Львова 2025: найщиріші привітання у прозі й віршах

Цьогоріч з 2 по 4 травня в Україні святкують День Львова. Це гарне місто, куди із задоволенням приїжджають як українці, так і іноземні туристи, щоб насолодитися його автентичною культурою.

З нагоди свята LifeStyle24 підготував теплі привітання у картинках, прозі й віршах. Надішліть їх своїм рідним і друзям, які живуть у Львові, та побажайте їм усього найкращого.

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Привітання з Днем Львова 2025: картинки, проза й вірші

Вітаю з Днем Львова і з усього серця бажаю, щоб тут завжди був мир і свято, щоб цей куточок планети був місцем для щасливих зустрічей і радісних подій, щоб наше місто завжди процвітало і кожному жителю дарував добру надію на виконання заповітної мрії.

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Вітаю всіх жителів з днем народження Львова. Нехай кожна родина живе тут щасливо, нехай місто росте, стає гарніше, цікавіше і буде якомога краще упорядковано, щоб кожен, відвідав його, відчував тут комфорт і затишок.

Привітання з Днем міста Львова 2025 / Колаж LifeStyle24

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Вітаю з Днем Львова! Бажаю, щоб ваше улюблене місто розвивалося, процвітало, росло і молоділо! Бажаю жителям красивих, затишних будинків, доглянутих дворів, щоб у всіх були щасливі усміхнені обличчя, щоб діти росли в комфорті, вчилися в сучасних школах, а люди літнього віку не відчували себе забутими. Нехай кожен житель пишається своїм містом!

Зазначимо, що наша редакція раніше публікувала привітання з Днем міста у картинках і листівках.

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Безсумнівно, Львів – найкраще місто на Землі. Це місце для кожного з нас значить щось важливе, хто тут народився і провів щасливі роки дитинства, хтось зустрів свою першу любов, хтось досяг своєї першої перемоги, хто здійснив свою першу заповітну мрію. Друзі, я всіх вітаю з Днем Львова і хочу побажати мирного нам усім неба над головою, світлого блага, добра, взаємоповаги й чудових можливостей росту і розвитку.

Привітання з Днем міста Львова 2025 / Колаж LifeStyle24

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Бажаємо місту рости й розвиватися,

А городянам жити й насолоджуватися.

Любимо своє місто, йому привіт,

Бажаємо благоденства йому на багато літ.

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День міста сьогодні відзначаємо,

І з цим святом вас всіх вітаємо.

Нехай економіка – вас не підводить,

А мерія в бюджет – дохід знаходить.

Привітання з Днем міста Львова 2025 / Колаж LifeStyle24

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З Днем міста вітаю тебе, рідний край,

Твої вулиці – це наша любов, наш рай.

Ти нам даруєш радість і світло,

І кожен куточок твій сповнений життям.

Ти наш дім, наша радість, наша надія,

І в кожному серці ти завжди живеш.

Нехай цей день буде яскравим і святковим,

І місто наше розквітне як ніколи раніше.

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З Днем міста вітаю тебе,

Ти наш дім, наша любов.

Нехай мир і щастя буде,

І радість у серці завжди живе.