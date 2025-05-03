З Днем Львова 2025: найщиріші привітання у прозі й віршах
- Україна святкує День Львова з 2 по 4 травня.
- LifeStyle24 підготував привітання у формі картинок, прозі та віршах для жителів Львова.
Цьогоріч з 2 по 4 травня в Україні святкують День Львова. Це гарне місто, куди із задоволенням приїжджають як українці, так і іноземні туристи, щоб насолодитися його автентичною культурою.
З нагоди свята LifeStyle24 підготував теплі привітання у картинках, прозі й віршах. Надішліть їх своїм рідним і друзям, які живуть у Львові, та побажайте їм усього найкращого.
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Привітання з Днем Львова 2025: картинки, проза й вірші
Вітаю з Днем Львова і з усього серця бажаю, щоб тут завжди був мир і свято, щоб цей куточок планети був місцем для щасливих зустрічей і радісних подій, щоб наше місто завжди процвітало і кожному жителю дарував добру надію на виконання заповітної мрії.
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Вітаю всіх жителів з днем народження Львова. Нехай кожна родина живе тут щасливо, нехай місто росте, стає гарніше, цікавіше і буде якомога краще упорядковано, щоб кожен, відвідав його, відчував тут комфорт і затишок.
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Вітаю з Днем Львова! Бажаю, щоб ваше улюблене місто розвивалося, процвітало, росло і молоділо! Бажаю жителям красивих, затишних будинків, доглянутих дворів, щоб у всіх були щасливі усміхнені обличчя, щоб діти росли в комфорті, вчилися в сучасних школах, а люди літнього віку не відчували себе забутими. Нехай кожен житель пишається своїм містом!
Зазначимо, що наша редакція раніше публікувала привітання з Днем міста у картинках і листівках.
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Безсумнівно, Львів – найкраще місто на Землі. Це місце для кожного з нас значить щось важливе, хто тут народився і провів щасливі роки дитинства, хтось зустрів свою першу любов, хтось досяг своєї першої перемоги, хто здійснив свою першу заповітну мрію. Друзі, я всіх вітаю з Днем Львова і хочу побажати мирного нам усім неба над головою, світлого блага, добра, взаємоповаги й чудових можливостей росту і розвитку.
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Бажаємо місту рости й розвиватися,
А городянам жити й насолоджуватися.
Любимо своє місто, йому привіт,
Бажаємо благоденства йому на багато літ.
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День міста сьогодні відзначаємо,
І з цим святом вас всіх вітаємо.
Нехай економіка – вас не підводить,
А мерія в бюджет – дохід знаходить.
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З Днем міста вітаю тебе, рідний край,
Твої вулиці – це наша любов, наш рай.
Ти нам даруєш радість і світло,
І кожен куточок твій сповнений життям.
Ти наш дім, наша радість, наша надія,
І в кожному серці ти завжди живеш.
Нехай цей день буде яскравим і святковим,
І місто наше розквітне як ніколи раніше.
***
З Днем міста вітаю тебе,
Ти наш дім, наша любов.
Нехай мир і щастя буде,
І радість у серці завжди живе.