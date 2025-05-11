Щирі слова для найрідніших: привітання з Днем матері у прозі та віршах

Сьогодні, 11 травня, вся країна вітає матерів зі святом. У цей день важливо присвятити час найріднішим жінкам.

LifeStyle24 підготував найщиріші привітання з Днем матері у прозі, картинках і віршах. Надішліть їх своїм матерям та подаруйте їм любов і увагу.

Цікаво Зі святом, найрідніша: зворушливі картинки-привітання з Днем матері 2025

Привітання з Днем матері 2025: картинки, проза й вірші

Матуся, хай здійсняться задуми й мрії,

Та ранок дарує усмішку щодня,

Я хочу, щоб ти була завжди красива

Та щастям зігріта, мамуля моя.

З Днем матері, люба, тебе я вітаю

Та щиро подякую, мамо, за все,

За ніжність, турботу, кохання безкрає,

За серце велике твоє золоте!

***

Моя ріднесенька матусю,

Сьогодні щиро я вітаю!

Щасливого життя для тебе

Я вірно в Господа благаю.

І усмішка завжди хай сяє,

Щоб кожну мить лише раділа,

Щоб у твоїм серці жила мрія,

Кохання в ньому, щоб кипіло.

Привітання з Днем матері 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Мамо, турботлива, ніжна, єдина,

Подруга краща і світла людина,

Зі святом, з Днем матері щиро вітаю!

Хай твоє серденько горя не знає.

Котик-муркотик хай радість дарує,

Яскраво хай доля життя розфарбує.

Не сходить хай усмішка з рідного личка,

Радість приносить хай кожна дрібничка.

У гості мене, моя матінко, жди.

Буде з тобою хай вдача завжди.

Довго живи у турботі та щасті,

Ніжки хай гріють капці пухнасті.

***

Вітаю зі святом тебе, моя рідна!

Щасливою будь, від радості квітни,

Усміхнена будь, ніколи не плач,

Бажаю не знати печалі й невдач.

Матусенько люба, ти краща у світі!

Даруєш всім ласку свою й добре світло.

Поруч з тобою затишно й тепло.

Щоб тільки чудово все в тебе було!

Привітання з Днем матері 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Вітаю з Днем матері. Щиро бажаю спокою та вічної любові для материнського серця, відради та гордості для материнської душі. Нехай добрими молитвами та вірною підтримкою, великими можливостями та променями щастя встилається стежка твоєї дитини.

***

Вітаю з Днем матері та бажаю усе життя для своєї дитини співати добру колискову натхнення, любові, радості, бажаю для свого чада бути не просто гарною матір'ю, а найкращою мамою, талановитою та коханою, лагідною та милою, мужньою та веселою матусею. Здоров'я усій сім'ї та великого щастя для твого материнського серця.

Привітання з Днем матері 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Вітаю з Днем матері та з усього серця бажаю жодного дня без мрії та щастя, жодної миті без любові та добрих сподівань. Бажаю завжди пишатися перемогами своїх дітей, бажаю яскравою зорею вдачі опромінювати шлях свого чада.

***

Вітаю з Днем матері. Нехай твоє серце не знає болі та печалі, нехай твої руки творять справжні дива для дітей, нехай твою душу ніжно цілують, нехай про тебе дбають та тобою дорожать твої любі діточки. Будь найкращою мамою своїх найкращих дітей.