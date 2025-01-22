З Днем Соборності України 2025: святкові картинки-привітання

22 січня українці відзначає одне з найважливіших національних свят – День Соборності. Цей день нагадує про історичне об'єднання українських земель і є символом єдності нашого народу.

22 січня 1919 року відбулася важлива подія – проголошення Акту Злуки між Українською Народною Республікою (УНР) і Західноукраїнською Народною Республікою (ЗУНР). Цей документ став символом єднання українських земель і прагнення громадян до незалежності.

Офіційно свято запровадили у 1999 році, а відповідний Указ видав президент України Леонід Кучма. За традицією 22 січня українці об'єднуються в "живий ланцюг", беручись за руки. Цей звичай нагадує про важливість спільної боротьби за свободу, незалежність і соборність рідної держави, розповідає 24 Канал.

Не пропустіть Щастя, миру та надії: найщиріші привітання з Днем Соборності України у прозі й віршах

З нагоди Дня Соборності України наша редакція підготувала патріотичні картинки-привітання. Збережіть їх собі заздалегідь, щоб потім не витрачати на це час. Обов'язково надішліть їх своїм друзям і знайомим, яких хочете привітати з важливим для України святом.

Привітання з Днем Соборності України 2025: картинки й листівки

Привітання з Днем Соборності України 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем Соборності України 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем Соборності України 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем Соборності України 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем Соборності України 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем Соборності України 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем Соборності України 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем Соборності України 2025 / Колаж LifeStyle24

Подаруйте гарний настрій близьким святковими картинками-привітаннями. З Днем Соборності України!