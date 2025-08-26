26 серпня, за новим стилем, в Україні відзначають День ангела Андріана. На теплі слова заслуговує кожен, тому подаруйте гарний настрій своїм рідним чарівними картинками-привітаннями.

Ім'я Андріан має латинське походження та трактується як "житель Адрії" або "той, хто родом з берегів Адріатичного моря". Такі чоловіки відзначаються добротою та наполегливістю. Андріани готові підтримати та допомогти у скрутну хвилину своїм найближчим. Власники цього імені зроблять усе можливе, щоб досягти своєї мети та здійснити власні мрії, розповідає LifeStyle24.

Наша редакція підготувала гарні картинки-привітання з Днем ангела Андріана. Збережіть їх собі та надішліть рідним і друзям, які мають сьогодні іменини.

Як привітати з Днем ангела Андріана 2025?: картинки й листівки

Привітання з Днем ангела Андріана 2025 / Колаж LifeStyle24

Обирайте святкові картинки з нашої добірки та надішліть їх іменинникам. Подаруйте їм гарний настрій у їхній День ангела та побажайте усього найкращого. Зі святом!