Ретроградний Меркурій 2025 вже не за горами: що не можна робити в цей період

З 18 липня по 11 серпня Меркурій перебуватиме в ретроградному русі у знаку Лева. Астрологи застерігають, що цей період може суттєво вплинути на фінансову стабільність і особисті плани.

Через підвищене бажання витрачати гроші на примхи, людина може легко опинитися на межі матеріального краху. Саме тому у цей час важливо бути зібраними й раціональними, щоб зберегти заощадження та навіть відкрити несподіване джерело доходу. Однак для цього доведеться пожертвувати звичним способом життя, пише LifeStyle24.

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Що не можна робити у період Ретроградного Меркурія?

У цей час краще утриматися від важливих життєвих рішень, особливо якщо вони потребують ясності думки та передбачуваності. Зокрема, не рекомендується справляти весілля та одружуватися. Річ у тім, що у період Ретроградного Меркурія часто виникають непорозуміння та сварки. У зв'язку з цим, весілля в цей час може закласти не найстабільніший фундамент для подружнього життя. Тому краще зачекати сприятливішого періоду, коли енергія планет сприятиме гармонії.

Водночас не варто змінювати місце свого проживання. Адже далекі переїзди можуть супроводжуватися несподіваними змінами та негативними наслідками. Крім цього, звикнути до нового місця буде складніше, ніж очікувалося.

До того ж у період Ретроградного Меркурія не слід влаштовуватися на роботу. Ба більше, на новому місці можуть виникати суперечки з колективом, а умови, що обіцяли на співбесіді, можуть виявитися не такими вже й привабливими.

Також не рекомендується:

укладати важливі фінансові угоди;

підписувати юридичні чи ділові документи;

планувати або здійснювати далекі поїздки;

купувати дорогі речі, особливо техніку або транспорт;

обіцяти щось важливе або брати на себе нові серйозні зобов'язання;

перевантажувати себе обов'язками чи новими проєктами.

Що не можна робити у період Ретроградного Меркурія 2025 / Фото Freepik

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