В Украине особое значение имеют имена, связанные с большими религиозными праздниками. Одним из таких является День памяти 40 святых мучеников Севастийских, которые стали символом мужества, веры и преданности.

Именно поэтому многие имена, вошедшие в этот перечень, до сих пор остаются распространенными. Их имеют наши современники, даже не всегда зная об их глубоких духовных корнях и истории, пишет LifeStyle24 со ссылкой на Церковь Святого Николая ПЦУ города Запорожья.

Смотрите также 5 счастливых имен для мальчика, которые имеют положительную энергетику

Кто входит в состав 40 святых мучеников?: имена

Среди 40 святых мучеников Севастийских встречаются имена, которые остаются известными и сегодня. Большинство из них имеет греческое или латинское происхождение и связано с христианской традицией первых веков нашей эры.

Так, в списке есть имена: Кирион, Кандид, Домний, Исихий, Ираклий, Смарагд, Эвноик, Валент, Вивиан, Клавдий, Приск, Теодул, Евтихий, Иван, Ксантий, Илиан, Сисиний, Огий, Аэтий, Флавий, Акакий, Экдикий, Лисимах, Александр, Илий, Горгоний, Теофил, Домициан, Гай, Леонтий, Афанасий, Кирилл, Сакердон, Николай, Валерий, Филиктимон, Севериан, Кудион, Мелитон и Аглай.

Часть из них почти не используется в современном мире, но некоторые варианты стали классическими и довольно распространенными среди украинцев. Например, Валентин, Илларион или Клавдий.

Что интересно, каждое из этих имен имеет свое значение. В частности все варианты символизируют добродетели или происходят от слов, связанных с природой или духовностью. Например, имя Илларион переводится как "веселый", Клавдий – "хромой", а Валентин – "сильный" или "здоровый".

Наши предки нередко называли детей именами в честь святых из этого перечня, ведь стремились, чтобы малыши имели небесного покровителя и духовную защиту.

40 святых мучеников / Фото Pinterest

Напомним, наша редакция рассказывала о фамилии, которые давали людям, что строили старинные храмы и крепости.

Когда отмечают День 40 святых в Украине?