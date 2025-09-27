LifeStyle24 со ссылкой на Как зовут подготовил подборку счастливых имен для мальчиков. Эти варианты имеют разнообразное происхождение, но довольно похожее значение. Что интересно, наш материал может пригодиться будущим родителям, которые ожидают рождения сына.

Счастливые имена для мальчика 2025: как красиво назвать сына?

Зореслав

Это имя имеет древнеславянское происхождение и означает "тот, что славит звезды". Зореславы – мечтательные и одновременно целеустремленные мужчины. Обладатели этого имени стремятся к высоким идеалам и верят в чудо. Нередко такие ребята увлекаются творчеством и работают в этой сфере.

Радослав

Имя Радослав имеет также славянские корни и трактуется как "радостная или счастливая слава". Его владельцы часто умеют вдохновлять других, поддерживать в трудные времена и находить причины для улыбки в любой ситуации. Радославы обычно дарят ощущение легкости и счастья всему своему окружению.

Мирослав

Такое имя имеет славянское происхождение и переводится как "тот, что славит мир" или "миролюбивый". Эти мужчины ценят спокойствие и согласие в семье. Мирославы стремятся достичь гармонии в отношениях и всегда ищут пути к примирению. Люди с этим именем несут в себе энергию мира, которая дарит счастливую и сбалансированную жизнь.

Добромир

Это имя имеет славянские корни и означает "тот, кто приносит добро и мир". Оно излучает доброту и тепло. Представители этого имени обычно имеют доброе сердце и стремятся к справедливости. Добромиры делают все возможное, чтобы создать мир, где царят доверие и любовь.

Владислав

Имя Владислав имеет славянское происхождение и трактуется как "тот, кто обладает славой". Имя Владислав связано с величием и силой, но эта сила имеет мудрый и доброжелательный характер. Такой человек способен уверенно вести за собой команду и одновременно создавать атмосферу спокойствия и гармонии. Владиславы отличаются стремлением к славе и умением оставаться справедливым в любой ситуации.

Счастливое имя для мальчика / Фото Freepik

