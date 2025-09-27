LifeStyle24 з посиланням на Як звати підготував добірку щасливих імен для хлопчиків. Ці варіанти мають різноманітне походження, але доволі схоже значення. Що цікаво, наш матеріал може стати в пригоді майбутнім батькам, які очікують на народження сина.

Щасливі імена для хлопчика 2025: як гарно назвати сина?

Зореслав

Це ім'я має давньослов'янське походження та означає "той, що славить зорі". Зореслави – мрійливі й водночас цілеспрямовані чоловіки. Володарі цього імені прагнуть до високих ідеалів і вірять у диво. Нерідко такі хлопці захоплюються творчістю та працюють у цій сфері.

Радослав

Ім'я Радослав має також слов'янське коріння та трактується як "радісна або щаслива слава". Його власники часто вміють надихати інших, підтримувати у важкі часи та знаходити причини для усмішки у будь-якій ситуації. Радослави зазвичай дарують відчуття легкості та щастя всьому своєму оточенню.

Мирослав

Таке ім'я має слов'янське походження та перекладається як "той, що славить світ" або "миролюбний". Ці чоловіки цінують спокій і злагоду в родині. Мирослави прагнуть досягти гармонії у стосунках та завжди шукають шляхи до примирення. Люди з цим іменем несуть у собі енергію миру, яка дарує щасливе і збалансоване життя.

Добромир

Це ім'я має слов'янське коріння та означає "той, хто приносить добро і мир". Воно випромінює доброту й тепло. Представники цього імені зазвичай мають добре серце та прагнуть справедливості. Добромири роблять усе можливе, щоб створити світ, де панують довіра та любов.

Владислав

Ім'я Владислав має слов'янське походження та трактується як "той, хто володіє славою". Ім’я Владислав пов'язане з величчю і силою, але ця сила має мудрий і доброзичливий характер. Така людина здатна впевнено вести за собою команду й водночас створювати атмосферу спокою та гармонії. Владислави відзначаються прагненням до слави й умінням залишатися справедливим у будь-якій ситуації.

Щасливе ім'я для хлопчика / Фото Freepik

