Исследовать происхождение своей фамилии сегодня можно не только посетив архивы или библиотеки, но и с помощью онлайн-сервисов. Об одном из самых полезных инструментов для этого в Украине – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на генеалогическое общество "Родные".

Смотрите также Имеет более 100 тысяч носителей: какая самая популярная фамилия в Украине

Где найти происхождение фамилии онлайн?

Генеалогическое общество "Родные" объединило исследователей, которые создали большой ресурс для поиска информации о фамилиях и их корнях. На этом сайте собраны материалы из архивов, метрических книг, старых переписей населения и казацких реестров, которые позволяют увидеть, где и когда определенное родовое имя встречалось, а также проследить его эволюцию.

Чтобы узнать больше информации о своей фамилии, то достаточно знать хотя бы приблизительный регион происхождения семьи, чтобы проверить, есть ли там метрические книги с нужного времени. Если они сохранились, то можно легко найти первые документальные упоминания о носителях родового имени и увидеть, как именно его записали.

Как найти происхождение фамилий онлайн / Скриншот с сайта "Родные"

Как найти происхождение фамилии онлайн?