Что запрещено делать баптистам: главные ограничения для верующих

Баптизм – одно из крупнейших протестантских христианских течений, которое сосредотачивается на добровольном крещении взрослых и служении Богу. Баптисты считают, что жизнь верующего должна полностью соответствовать Божьему Слову.

Именно поэтому существует ряд запретов, которых те придерживаются в повседневной жизни. Об этом подробнее – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Всеукраинский союз церквей евангельских христиан-баптистов.

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Что нельзя делать баптистам

Баптисты считают, что половые отношения имеют место только в рамках брака, освященного Богом. Любые интимные связи до бракосочетания рассматриваются как грех. Брак, согласно библейскому учению, возможен только между мужчиной и женщиной, которые верят в Господа. В то же время союзы между лицами одного пола, как и добрачные или внебрачные отношения, считаются неприемлемыми для христиан. Впрочем, повторный брак все же возможен, но только после смерти одного из супругов.

Отдельное внимание баптисты посвящают вопросу сохранения жизни. Верующие убеждены, что аборт – умышленное убийство, а потому строго запрещается и осуждается.

Кроме этого, баптисты отказываются от всего, что может навредить телу и душе. В частности, они воздерживаются от употребления алкоголя, табака, наркотиков, а также избегают грубых слов и ругани.

Также баптисты не занимаются гаданием и колдовством, потому что считают такие действия несовместимыми с христианской верой.

К другим запретам, которых придерживаются верующие, относятся:

провоцировать соблазны и споры собственным внешним видом;

заставлять кого-то уверовать в Бога;

крестить младенцев;

участвовать в деятельности, которая требует обмана, насилия или противоречит Евангелию;

пренебрегать обязанностями гражданина своей страны.

Что нельзя делать баптистам / Фото Freepik

Отметим, на днях мы рассказывали о том, что нельзя делать пятидесятникам.