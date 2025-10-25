С Днем ангела Маркияна 2025: искренние поздравления в картинках и словах

25 октября в Украине отмечают День ангела Маркияна. Это имя имеет латинское происхождение и означает "посвященный Марсу".

По случаю праздника 24 Канал подготовил красивые поздравления с Днем ангела Маркиана в картинках, прозе и стихах. Сохраните их себе заранее и отправьте тем, кто празднует сегодня именины.

День ангела Маркияна 2025: как поздравить в картинках, прозе и стихах?

Маркиян, поздравляю с именинами! Пусть твой ангел-хранитель никогда не покидает тебя, дарит уверенность в каждом решении, а также свет и доброту в сердце. Желаю тебе несокрушимого оптимизма, верных друзей рядом и безграничной любви. Пусть все дороги ведут к успеху и счастью!

***

Маркиян, с Днем ангела! Желаю тебе всегда сохранять свой внутренний огонь и веру в собственные силы. Пусть ангел ведет тебя за руку к светлым и удачных дней, дарит тебе спокойствие и гармонию.

Поздравление с Днем ангела Маркияна 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

Маркіяне, у день іменин

Прийми від серця наш уклін,

Бажаєм щастя та добра,

Любов нехай в життя прийде!

***

З Днем іменин тебе вітаю,

Маркіяне, щастя побажаю!

Нехай життя квітне, мов роса,

І буде світлим, як весна.

Поздравления с Днем ангела Маркияна 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

Маркиян, поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный покровитель помогает во всех начинаниях, дарит тебе уверенность и вдохновение. Пусть твоя жизнь будет такой же яркой, как этот особый день, а все мечты становятся реальностью. Желаю тебе счастья, крепкого здоровья и исполнения самых заветных желаний!

***

С именинами тебя, Маркиян! Пусть твое имя всегда звучит гордо и приносит удачу. Пусть ангел-хранитель ведет тебя по жизненному пути, оберегает от трудностей и помогает принимать правильные решения. Желаю тебе всегда идти к своим целям и находить радость в каждом моменте жизни.

Поздравление с Днем ангела Маркияна 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

Нехай янгол допомагає крокувати стежками життя,

А Господь дарує добру долю мрії,

В день іменин хай серце переповнюють чуття,

Душа від щастя палає та радіє,

Здоров'я ще бажаємо на сотню літ,

В любові та достатку процвітання,

Нехай в цей день лунають з всіх сторін,

З Днем ангела, Маркіяне, від нас – найкращі привітання!

***

Дорогий наш Маркіяне!

Хай молодість твоя не в'яне!

А до того ж – щоб щастило:

У кожній праці, в кожнім ділі.

Щоб усі тебе любили,

На всі справи були сили,

Будь успішним і багатим,

Вірним другом, добрим татом!

Для написания материала использованы источники: Побажайко и Поздравок.