Многим интересно узнать, какие религиозные праздники состоятся именно в этом месяце. Проверить, какой сегодня церковный праздник, можно в православном календаре на октябрь 2025 года, пишет LifeStyle24 со ссылкой на Православную Церковь Украины.

Смотрите также Когда будем праздновать Рождество в 2025 году в Украине: дата по новому календарю

Православный календарь на октябрь 2025 года по новому стилю

1 октября – Покров Пресвятой Богородицы. Это один из самых почитаемых христианских праздников. По преданию, в X веке во время осады Константинополя верующие увидели, как Дева Мария протянула свой омофор над городом, защищая его от врагов. В Украине праздник Покрова имеет особое значение, ведь Богородица считалась покровительницей казаков.

2 октября – святого священномученика Киприана, святой мученицы Иустины и святого преподобного Андрея.

3 октября – святого священномученика Дионисия Ареопагита.

4 октября – святого священномученика Ерофея, епископа Атенского, и святого преподобного Франциска Ассизского.

5 октября – святой мученицы Харитины.

6 октября – святого апостола Фомы.

7 октября – святых мучеников Сергия и Вакха.

8 октября – святой преподобной Пелагии.

9 октября – святого апостола Иакова Алфеева.

10 октября – святых мучеников Евлампия и Евлампии.

11 октября – святого апостола Филиппа; святого преподобного Феофана, епископа Никейского.

12 октября – святых мучеников Прова, Тараха и Андроника, святого преподобного Космы.

13 октября – святых мучеников Карпа, Папилы и Агатоники.

14 октября – святой преподобной Параскевы Тарнавской, святых мучеников Назария и других.

15 октября – святых Отцов VII Вселенского Собора, святого преподобного Евфимия Нового и святого преподобномученика Лукиана.

16 октября – святого мученика Лонгина, сотника.

17 октября – святого пророка Осии и святого преподобномученика Андрея Критского.

18 октября – святого апостола и евангелиста Луки.

19 октября – святого мученика Уара и святого преподобного Иоанна.

20 октября – святого великомученика Артемия.

21 октября – святого преподобного Илариона Великого.

22 октября – святого преподобного Аверкия, епископа Ерапольского.

23 октября – святого апостола Иакова.

24 октября – святых мучеников Ареты и тех, что с ним.

25 октября – Дмитриевская поминальная суббота. Это особый день, когда верующие вспоминают всех умерших христиан. По традиции, в храмах проводятся поминальные богослужения, а люди посещают кладбища, чтобы посетить могилы и помолиться за усопших.

26 октября – святого великомученика Димитрия Солунского.

27 октября – святого мученика Нестора и святых мучеников Капитолины и Еротииды.

28 октября – святых мучеников Терентия и Неонилы и святой мученицы Параскевы Пятницы.

29 октября – святой преподобномученицы Анастасии и святого преподобного Аврамия Ростовского.

30 октября – святых мучеников Зиновия и Зиновии, сестры его.

31 октября – святых апостолов Стахия, Амплия и прочих, святого мученика Епимаха.

Православный календарь на октябрь 2025 года по старому стилю

1 октября – преподобного Евмения, епископа Гортинского, Молченской иконы Божией Матери.

2 октября – мучеников Трофима, Саватия и Доримедонта, благоверного великого князя Игоря Черниговского и Киевского.

3 октября – мучеников и исповедников Михаила, князя Черниговского, и боярина его Феодора, чудотворцев, преподобного и благоверного князя Олега Брянского.

4 октября – апостола от 70 Кодрата, обретение мощей святителя Димитрия.

5 октября – пророка Ионы.

6 октября – зачатие честного, славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

7 октября – преподобного Феодосия Манявского, первомученицы равноапостольной Феклы.

8 октября – преподобной Ефросинии Александрийской.

9 октября – апостола и евангелиста Иоанна Богослова.

10 октября – мученика Каллистрата и жены его.

11 октября – преподобного Харитона Исповедника, Собор преподобных отцов Киево-Печерских, что в Ближних пещерах.

12 октября – преподобного Кириака отшельника.

13 октября – святителя Михаила, первого митрополита Киевского.

14 октября – Покрова Пресвятой Богородицы.

15 октября – святого священномученика Киприана, святой мученицы Иустины и святого преподобного Андрея.

16 октября – святого священномученика Дионисия Ареопагита.

17 октября – святого священномученика Ерофея, епископа Атенского.

18 октября – святой мученицы Харитины.

19 октября – святого апостола Фомы.

20 октября – святых мучеников Сергия и Вакха.

21 октября – святой преподобной Пелагии.

22 октября – святого апостола Иакова Алфеева.

23 октября – святых мучеников Евлампия и Евлампии.

24 октября – святого апостола Филиппа, святого преподобного Феофана, епископа Никейского.

25 октября – святых мучеников Прова, Тараха и Андроника; святого преподобного Космы.

26 октября – святых мучеников Карпа, Папилы и Агатоники.

27 октября – святой преподобной Параскевы Тарнавской, святых мучеников Назария и других.

28 октября – святых Отцов VII Вселенского Собора, святого преподобного Евфимия Нового и святого преподобномученика Лукиана.

29 октября – святого мученика Лонгина, сотника.

30 октября – святого пророка Осии и святого преподобномученика Андрея Критского.

31 октября – святого апостола и евангелиста Луки.