Многим интересно узнать, какие религиозные праздники состоятся именно в этом месяце. Проверить, какой сегодня церковный праздник, можно в православном календаре на октябрь 2025 года, пишет LifeStyle24 со ссылкой на Православную Церковь Украины.
Православный календарь на октябрь 2025 года по новому стилю
1 октября – Покров Пресвятой Богородицы. Это один из самых почитаемых христианских праздников. По преданию, в X веке во время осады Константинополя верующие увидели, как Дева Мария протянула свой омофор над городом, защищая его от врагов. В Украине праздник Покрова имеет особое значение, ведь Богородица считалась покровительницей казаков.
2 октября – святого священномученика Киприана, святой мученицы Иустины и святого преподобного Андрея.
3 октября – святого священномученика Дионисия Ареопагита.
4 октября – святого священномученика Ерофея, епископа Атенского, и святого преподобного Франциска Ассизского.
5 октября – святой мученицы Харитины.
6 октября – святого апостола Фомы.
7 октября – святых мучеников Сергия и Вакха.
8 октября – святой преподобной Пелагии.
9 октября – святого апостола Иакова Алфеева.
10 октября – святых мучеников Евлампия и Евлампии.
11 октября – святого апостола Филиппа; святого преподобного Феофана, епископа Никейского.
12 октября – святых мучеников Прова, Тараха и Андроника, святого преподобного Космы.
13 октября – святых мучеников Карпа, Папилы и Агатоники.
14 октября – святой преподобной Параскевы Тарнавской, святых мучеников Назария и других.
15 октября – святых Отцов VII Вселенского Собора, святого преподобного Евфимия Нового и святого преподобномученика Лукиана.
16 октября – святого мученика Лонгина, сотника.
17 октября – святого пророка Осии и святого преподобномученика Андрея Критского.
18 октября – святого апостола и евангелиста Луки.
19 октября – святого мученика Уара и святого преподобного Иоанна.
20 октября – святого великомученика Артемия.
21 октября – святого преподобного Илариона Великого.
22 октября – святого преподобного Аверкия, епископа Ерапольского.
23 октября – святого апостола Иакова.
24 октября – святых мучеников Ареты и тех, что с ним.
25 октября – Дмитриевская поминальная суббота. Это особый день, когда верующие вспоминают всех умерших христиан. По традиции, в храмах проводятся поминальные богослужения, а люди посещают кладбища, чтобы посетить могилы и помолиться за усопших.
26 октября – святого великомученика Димитрия Солунского.
27 октября – святого мученика Нестора и святых мучеников Капитолины и Еротииды.
28 октября – святых мучеников Терентия и Неонилы и святой мученицы Параскевы Пятницы.
29 октября – святой преподобномученицы Анастасии и святого преподобного Аврамия Ростовского.
30 октября – святых мучеников Зиновия и Зиновии, сестры его.
31 октября – святых апостолов Стахия, Амплия и прочих, святого мученика Епимаха.
Православный календарь на октябрь 2025 года по старому стилю
1 октября – преподобного Евмения, епископа Гортинского, Молченской иконы Божией Матери.
2 октября – мучеников Трофима, Саватия и Доримедонта, благоверного великого князя Игоря Черниговского и Киевского.
3 октября – мучеников и исповедников Михаила, князя Черниговского, и боярина его Феодора, чудотворцев, преподобного и благоверного князя Олега Брянского.
4 октября – апостола от 70 Кодрата, обретение мощей святителя Димитрия.
5 октября – пророка Ионы.
6 октября – зачатие честного, славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
7 октября – преподобного Феодосия Манявского, первомученицы равноапостольной Феклы.
8 октября – преподобной Ефросинии Александрийской.
9 октября – апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
10 октября – мученика Каллистрата и жены его.
11 октября – преподобного Харитона Исповедника, Собор преподобных отцов Киево-Печерских, что в Ближних пещерах.
12 октября – преподобного Кириака отшельника.
13 октября – святителя Михаила, первого митрополита Киевского.
14 октября – Покрова Пресвятой Богородицы.
15 октября – святого священномученика Киприана, святой мученицы Иустины и святого преподобного Андрея.
16 октября – святого священномученика Дионисия Ареопагита.
17 октября – святого священномученика Ерофея, епископа Атенского.
18 октября – святой мученицы Харитины.
19 октября – святого апостола Фомы.
20 октября – святых мучеников Сергия и Вакха.
21 октября – святой преподобной Пелагии.
22 октября – святого апостола Иакова Алфеева.
23 октября – святых мучеников Евлампия и Евлампии.
24 октября – святого апостола Филиппа, святого преподобного Феофана, епископа Никейского.
25 октября – святых мучеников Прова, Тараха и Андроника; святого преподобного Космы.
26 октября – святых мучеников Карпа, Папилы и Агатоники.
27 октября – святой преподобной Параскевы Тарнавской, святых мучеников Назария и других.
28 октября – святых Отцов VII Вселенского Собора, святого преподобного Евфимия Нового и святого преподобномученика Лукиана.
29 октября – святого мученика Лонгина, сотника.
30 октября – святого пророка Осии и святого преподобномученика Андрея Критского.
31 октября – святого апостола и евангелиста Луки.