Багатьом цікаво дізнатися, які релігійні свята відбудуться саме цього місяця. Перевірити, яке сьогодні церковне свято, можна у православному календарі на жовтень 2025 року, пише LifeStyle24 з посиланням на Православну Церкву України.

Православний календар на жовтень 2025 за новим стилем

1 жовтня – Покров Пресвятої Богородиці. Це одне з найшанованіших християнських свят. За переказами, у X столітті під час облоги Константинополя віряни побачили, як Діва Марія простягнула свій омофор над містом, захищаючи його від ворогів. В Україні свято Покрови має особливе значення, адже Богородиця вважалася покровителькою козаків.

2 жовтня – святого священномученика Кипріяна, святої мучениці Юстини та святого преподобного Андрія.

3 жовтня – святого священномученика Діонісія Ареопагіта.

4 жовтня – святого священномученика Єротея, єпископа Атенського, та святого преподобного Франциска Ассізького.

5 жовтня – святої мучениці Харитини.

6 жовтня – святого апостола Томи.

7 жовтня – святих мучеників Сергія і Вакха.

8 жовтня – святої преподобної Пелагії.

9 жовтня – святого апостола Якова Алфеєвого.

10 жовтня – святих мучеників Євлампія і Євлампії.

11 жовтня – святого апостола Филипа; святого преподобного Теофана, єпископа Нікейського.

12 жовтня – святих мучеників Прова, Тараха та Андроніка, святого преподобного Косми.

13 жовтня – святих мучеників Карпа, Папіли і Агатоніки.

14 жовтня – святої преподобної Параскеви Тарнавської, святих мучеників Назарія та інших.

15 жовтня – святих Отців VII Вселенського Собору, святого преподобного Євтимія Нового та святого преподобномученика Лукіяна.

16 жовтня – святого мученика Лонгина, сотника.

17 жовтня – святого пророка Осії та святого преподобномученика Андрія Критського.

18 жовтня – святого апостола і євангеліста Луки.

19 жовтня – святого мученика Уара та святого преподобного Івана.

20 жовтня – святого великомученика Артемія.

21 жовтня – святого преподобного Іларіона Великого.

22 жовтня – святого преподобного Аверкія, єпископа Єрапольського.

23 жовтня – святого апостола Якова.

24 жовтня – святих мучеників Арети і тих, що з ним.

25 жовтня – Дмитрівська поминальна субота. Це особливий день, коли віряни згадують усіх померлих християн. За традицією, у храмах проводяться поминальні богослужіння, а люди відвідують кладовища, щоб відвідати могили та помолитися за покійників.

26 жовтня – святого великомученика Димитрія Солунського.

27 жовтня – святого мученика Нестора та святих мучеників Капітоліни і Єротиїди.

28 жовтня – святих мучеників Терентія і Неоніли та святої мучениці Параскеви П'ятниці.

29 жовтня – святої преподобномучениці Анастасії та святого преподобного Аврамія Ростовського.

30 жовтня – святих мучеників Зиновія і Зиновії, сестри його.

31 жовтня – святих апостолів Стахія, Амплія та інших, святого мученика Епімаха.

Православний календар на жовтень 2025 року за старим стилем

1 жовтня – преподобного Євменія, єпископа Гортинського, Молченської ікони Божої Матері.

2 жовтня – мучеників Трохима, Саватія і Доримедонта, благовірного великого князя Ігоря Чернігівського і Київського.

3 жовтня – мучеників і сповідників Михаїла, князя Чернігівського, і боярина його Феодора, чудотворців, преподобного і благовірного князя Олега Брянського.

4 жовтня – апостола від 70 Кодрата, обрітення мощей святителя Димитрія.

5 жовтня – пророка Йони.

6 жовтня – зачаття чесного, славного Пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна.

7 жовтня – преподобного Феодосія Манявського, первомучениці рівноапостольної Фекли.

8 жовтня – преподобної Єфросинії Олександрійської.

9 жовтня – апостола і євангеліста Іоанна Богослова.

10 жовтня – мученика Каллістрата і дружини його.

11 жовтня – преподобного Харитона Сповідника, Собор преподобних отців Києво-Печерських, що в Ближніх печерах.

12 жовтня – преподобного Кіріака пустельника.

13 жовтня – святителя Михаїла, першого митрополита Київського.

14 жовтня – Покрови Пресвятої Богородиці.

15 жовтня – святого священномученика Кипріяна, святої мучениці Юстини та святого преподобного Андрія.

16 жовтня – святого священномученика Діонісія Ареопагіта.

17 жовтня – святого священномученика Єротея, єпископа Атенського.

18 жовтня – святої мучениці Харитини.

19 жовтня – святого апостола Томи.

20 жовтня – святих мучеників Сергія і Вакха.

21 жовтня – святої преподобної Пелагії.

22 жовтня – святого апостола Якова Алфеєвого.

23 жовтня – святих мучеників Євлампія і Євлампії.

24 жовтня – святого апостола Филипа, святого преподобного Теофана, єпископа Нікейського.

25 жовтня – святих мучеників Прова, Тараха та Андроніка; святого преподобного Косми.

26 жовтня – святих мучеників Карпа, Папіли і Агатоніки.

27 жовтня – святої преподобної Параскеви Тарнавської, святих мучеників Назарія та інших.

28 жовтня – святих Отців VII Вселенського Собору, святого преподобного Євтимія Нового та святого преподобномученика Лукіяна.

29 жовтня – святого мученика Лонгина, сотника.

30 жовтня – святого пророка Осії та святого преподобномученика Андрія Критського.

31 жовтня – святого апостола і євангеліста Луки.