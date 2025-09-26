Багатьом цікаво дізнатися, які релігійні свята відбудуться саме цього місяця. Перевірити, яке сьогодні церковне свято, можна у православному календарі на жовтень 2025 року, пише LifeStyle24 з посиланням на Православну Церкву України.
Дивіться також Коли будемо святкувати Різдво у 2025 році в Україні: дата за новим календарем
Православний календар на жовтень 2025 за новим стилем
1 жовтня – Покров Пресвятої Богородиці. Це одне з найшанованіших християнських свят. За переказами, у X столітті під час облоги Константинополя віряни побачили, як Діва Марія простягнула свій омофор над містом, захищаючи його від ворогів. В Україні свято Покрови має особливе значення, адже Богородиця вважалася покровителькою козаків.
2 жовтня – святого священномученика Кипріяна, святої мучениці Юстини та святого преподобного Андрія.
3 жовтня – святого священномученика Діонісія Ареопагіта.
4 жовтня – святого священномученика Єротея, єпископа Атенського, та святого преподобного Франциска Ассізького.
5 жовтня – святої мучениці Харитини.
6 жовтня – святого апостола Томи.
7 жовтня – святих мучеників Сергія і Вакха.
8 жовтня – святої преподобної Пелагії.
9 жовтня – святого апостола Якова Алфеєвого.
10 жовтня – святих мучеників Євлампія і Євлампії.
11 жовтня – святого апостола Филипа; святого преподобного Теофана, єпископа Нікейського.
12 жовтня – святих мучеників Прова, Тараха та Андроніка, святого преподобного Косми.
13 жовтня – святих мучеників Карпа, Папіли і Агатоніки.
14 жовтня – святої преподобної Параскеви Тарнавської, святих мучеників Назарія та інших.
15 жовтня – святих Отців VII Вселенського Собору, святого преподобного Євтимія Нового та святого преподобномученика Лукіяна.
16 жовтня – святого мученика Лонгина, сотника.
17 жовтня – святого пророка Осії та святого преподобномученика Андрія Критського.
18 жовтня – святого апостола і євангеліста Луки.
19 жовтня – святого мученика Уара та святого преподобного Івана.
20 жовтня – святого великомученика Артемія.
21 жовтня – святого преподобного Іларіона Великого.
22 жовтня – святого преподобного Аверкія, єпископа Єрапольського.
23 жовтня – святого апостола Якова.
24 жовтня – святих мучеників Арети і тих, що з ним.
25 жовтня – Дмитрівська поминальна субота. Це особливий день, коли віряни згадують усіх померлих християн. За традицією, у храмах проводяться поминальні богослужіння, а люди відвідують кладовища, щоб відвідати могили та помолитися за покійників.
26 жовтня – святого великомученика Димитрія Солунського.
27 жовтня – святого мученика Нестора та святих мучеників Капітоліни і Єротиїди.
28 жовтня – святих мучеників Терентія і Неоніли та святої мучениці Параскеви П'ятниці.
29 жовтня – святої преподобномучениці Анастасії та святого преподобного Аврамія Ростовського.
30 жовтня – святих мучеників Зиновія і Зиновії, сестри його.
31 жовтня – святих апостолів Стахія, Амплія та інших, святого мученика Епімаха.
Православний календар на жовтень 2025 року за старим стилем
1 жовтня – преподобного Євменія, єпископа Гортинського, Молченської ікони Божої Матері.
2 жовтня – мучеників Трохима, Саватія і Доримедонта, благовірного великого князя Ігоря Чернігівського і Київського.
3 жовтня – мучеників і сповідників Михаїла, князя Чернігівського, і боярина його Феодора, чудотворців, преподобного і благовірного князя Олега Брянського.
4 жовтня – апостола від 70 Кодрата, обрітення мощей святителя Димитрія.
5 жовтня – пророка Йони.
6 жовтня – зачаття чесного, славного Пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна.
7 жовтня – преподобного Феодосія Манявського, первомучениці рівноапостольної Фекли.
8 жовтня – преподобної Єфросинії Олександрійської.
9 жовтня – апостола і євангеліста Іоанна Богослова.
10 жовтня – мученика Каллістрата і дружини його.
11 жовтня – преподобного Харитона Сповідника, Собор преподобних отців Києво-Печерських, що в Ближніх печерах.
12 жовтня – преподобного Кіріака пустельника.
13 жовтня – святителя Михаїла, першого митрополита Київського.
14 жовтня – Покрови Пресвятої Богородиці.
15 жовтня – святого священномученика Кипріяна, святої мучениці Юстини та святого преподобного Андрія.
16 жовтня – святого священномученика Діонісія Ареопагіта.
17 жовтня – святого священномученика Єротея, єпископа Атенського.
18 жовтня – святої мучениці Харитини.
19 жовтня – святого апостола Томи.
20 жовтня – святих мучеників Сергія і Вакха.
21 жовтня – святої преподобної Пелагії.
22 жовтня – святого апостола Якова Алфеєвого.
23 жовтня – святих мучеників Євлампія і Євлампії.
24 жовтня – святого апостола Филипа, святого преподобного Теофана, єпископа Нікейського.
25 жовтня – святих мучеників Прова, Тараха та Андроніка; святого преподобного Косми.
26 жовтня – святих мучеників Карпа, Папіли і Агатоніки.
27 жовтня – святої преподобної Параскеви Тарнавської, святих мучеників Назарія та інших.
28 жовтня – святих Отців VII Вселенського Собору, святого преподобного Євтимія Нового та святого преподобномученика Лукіяна.
29 жовтня – святого мученика Лонгина, сотника.
30 жовтня – святого пророка Осії та святого преподобномученика Андрія Критського.
31 жовтня – святого апостола і євангеліста Луки.