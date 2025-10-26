С Днем автомобилиста Украины 2025: теплые поздравления в картинках и словах
- День автомобилиста в Украине отмечают ежегодно в последнее воскресенье октября, в этот раз это 26 октября.
- Праздник объединяет работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства и был учрежден в 1993 году Указом Леонида Кравчука.
В последнее воскресенье октября ежегодно в Украине отмечают День автомобилиста. В этом году этот профессиональный праздник приходится на 26 октября.
Его основали в 1993 году Указом тогдашнего Президента Украины Леонида Кравчука. Что интересно, этот праздник объединяет работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, пишет 24 Канал со ссылкой на Официальный портал Верховной Рады.
Интересно Календарь праздников на октябрь 2025: будут ли дополнительные выходные у украинцев
По случаю Дня автомобилиста наша редакция подготовила хорошие поздравления в картинках, прозе и стихах. Отправьте их людям, которые обеспечивают функционирование транспортной системы Украины.
День автомобилиста Украины 2025: поздравления в картинках, прозе и стихах
Поздравляю с Днем автомобилиста! Желаю всегда выбирать легкий путь. Желаю избегать аварийных ситуаций и попадать только в счастливые приключения. Желаю исправной машины и отличного настроения за рулем. Желаю удачи в дороге и безопасности на автопросторах.
***
С Днем автомобилиста хочу поздравить всех, кто за рулем и пожелать уважать дорогу и ее путешественников, знать и выполнять правила дорожного движения, быть культурными и чуткими на своем пути, а также никогда не спешить и не опаздывать!
***
Усіх, хто їздить за кермом,
Я від душі вітаю.
Безаварійних вам шляхів,
Світла зеленого бажаю!
Міцним хай буде вірний кінь,
Щоб не підвів вас ані коли.
Та був приємним завжди шлях
До рідного для серця дому!
***
З Днем автомобіліста!
Хай буде рівним, чистим
Твій шлях по власній долі,
Все буде на контролі.
Хай не підводять гальма,
І першості хай пальма
Твоєю завжди буде.
Щастить хай скрізь і всюди!
***
Хочу поздравить с Днем автомобилиста и пожелать, чтобы машина никогда не подводила, чтобы на дороге попадались только хорошие водители и пешеходы, чтобы каждая поездка приносила только радость!
***
Хай вдалим завжди буде шлях
І на трасах, і в полях.
Нехай горить зелене світло,
Хай все буде на "відмінно".
Настрою піднесеного
У цей день бажаю.
Автомобіліста з святом
Сьогодні я вітаю!
***
З Днем водія хочу привітати,
Безпеки на дорозі побажати.
Щоб всі їздили за правилами
І не "ганялись" машинами.
Щоб машина дарувала насолоду
І щоб ти відчував за неї турботу.
Щоб їздив завжди обережно,
Так спокійно і натхненно.
Щоб ніколи не зазнався
І з шляху правди не опустився.
І щоб Господь завжди оберігав,
У дорозі за тобою щоб наглядав.
Для написания материала использованы источники: Побажайко и Поздравок.