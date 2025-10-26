С Днем автомобилиста Украины 2025: теплые поздравления в картинках и словах

В последнее воскресенье октября ежегодно в Украине отмечают День автомобилиста. В этом году этот профессиональный праздник приходится на 26 октября.

Его основали в 1993 году Указом тогдашнего Президента Украины Леонида Кравчука. Что интересно, этот праздник объединяет работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, пишет 24 Канал со ссылкой на Официальный портал Верховной Рады.

Интересно Календарь праздников на октябрь 2025: будут ли дополнительные выходные у украинцев

По случаю Дня автомобилиста наша редакция подготовила хорошие поздравления в картинках, прозе и стихах. Отправьте их людям, которые обеспечивают функционирование транспортной системы Украины.

День автомобилиста Украины 2025: поздравления в картинках, прозе и стихах

Поздравляю с Днем автомобилиста! Желаю всегда выбирать легкий путь. Желаю избегать аварийных ситуаций и попадать только в счастливые приключения. Желаю исправной машины и отличного настроения за рулем. Желаю удачи в дороге и безопасности на автопросторах.

***

С Днем автомобилиста хочу поздравить всех, кто за рулем и пожелать уважать дорогу и ее путешественников, знать и выполнять правила дорожного движения, быть культурными и чуткими на своем пути, а также никогда не спешить и не опаздывать!

Поздравления с Днем автомобилиста 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

Усіх, хто їздить за кермом,

Я від душі вітаю.

Безаварійних вам шляхів,

Світла зеленого бажаю!

Міцним хай буде вірний кінь,

Щоб не підвів вас ані коли.

Та був приємним завжди шлях

До рідного для серця дому!

***

З Днем автомобіліста!

Хай буде рівним, чистим

Твій шлях по власній долі,

Все буде на контролі.

Хай не підводять гальма,

І першості хай пальма

Твоєю завжди буде.

Щастить хай скрізь і всюди!

Поздравления с Днем автомобилиста 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

Хочу поздравить с Днем автомобилиста и пожелать, чтобы машина никогда не подводила, чтобы на дороге попадались только хорошие водители и пешеходы, чтобы каждая поездка приносила только радость!

***

Хай вдалим завжди буде шлях

І на трасах, і в полях.

Нехай горить зелене світло,

Хай все буде на "відмінно".

Настрою піднесеного

У цей день бажаю.

Автомобіліста з святом

Сьогодні я вітаю!

Поздравления с Днем автомобилиста 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

З Днем водія хочу привітати,

Безпеки на дорозі побажати.

Щоб всі їздили за правилами

І не "ганялись" машинами.

Щоб машина дарувала насолоду

І щоб ти відчував за неї турботу.

Щоб їздив завжди обережно,

Так спокійно і натхненно.

Щоб ніколи не зазнався

І з шляху правди не опустився.

І щоб Господь завжди оберігав,

У дорозі за тобою щоб наглядав.

Для написания материала использованы источники: Побажайко и Поздравок.