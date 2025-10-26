З Днем автомобіліста України 2025: теплі привітання у картинках і словах

В останню неділю жовтня щороку в Україні відзначають День автомобіліста. Цьогоріч це професійне свято припадає на 26 жовтня.

Його заснували у 1993 році Указом тодішнього Президента України Леоніда Кравчука. Що цікаво, це свято об'єднує працівників автомобільного транспорту та дорожнього господарства, пише 24 Канал з посиланням на Офіційний портал Верховної Ради.

З нагоди Дня автомобіліста наша редакція підготувала гарні привітання у картинках, прозі й віршах. Надішліть їх людям, які забезпечують функціонування транспортної системи України.

День автомобіліста України 2025: привітання у картинках, прозі й віршах

Вітаю з Днем автомобіліста! Бажаю завжди обирати легкий шлях. Бажаю уникати аварійних ситуацій та потрапляти тільки у щасливі пригоди. Бажаю справної машини та чудового настрою за кермом. Бажаю удачі в дорозі та безпеки на автопросторах.

***

З Днем автомобіліста хочу привітати всіх, хто за кермом і побажати поважати дорогу та її мандрівників, знати та виконувати правила дорожнього руху, бути культурними та чуйними на своєму шляху, а також ніколи не спішити та не спізнюватись!

Привітання з Днем автомобіліста 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Усіх, хто їздить за кермом,

Я від душі вітаю.

Безаварійних вам шляхів,

Світла зеленого бажаю!

Міцним хай буде вірний кінь,

Щоб не підвів вас ані коли.

Та був приємним завжди шлях

До рідного для серця дому!

***

З Днем автомобіліста!

Хай буде рівним, чистим

Твій шлях по власній долі,

Все буде на контролі.

Хай не підводять гальма,

І першості хай пальма

Твоєю завжди буде.

Щастить хай скрізь і всюди!

Привітання з Днем автомобіліста 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Хочу привітати з Днем автомобіліста та побажати, щоб машина ніколи не підводила, щоб на дорозі попадалися лише гарні водії та пішоходи, щоб кожна поїздка приносила лише радість!

***

Хай вдалим завжди буде шлях

І на трасах, і в полях.

Нехай горить зелене світло,

Хай все буде на "відмінно".

Настрою піднесеного

У цей день бажаю.

Автомобіліста з святом

Сьогодні я вітаю!

Привітання з Днем автомобіліста 2025 / Колаж LifeStyle24

***

З Днем водія хочу привітати,

Безпеки на дорозі побажати.

Щоб всі їздили за правилами

І не "ганялись" машинами.

Щоб машина дарувала насолоду

І щоб ти відчував за неї турботу.

Щоб їздив завжди обережно,

Так спокійно і натхненно.

Щоб ніколи не зазнався

І з шляху правди не опустився.

І щоб Господь завжди оберігав,

У дорозі за тобою щоб наглядав.

Для написання матеріалу використані джерела: Побажайко та Поздравок.