Його заснували у 1993 році Указом тодішнього Президента України Леоніда Кравчука. Що цікаво, це свято об'єднує працівників автомобільного транспорту та дорожнього господарства, пише 24 Канал з посиланням на Офіційний портал Верховної Ради.
З нагоди Дня автомобіліста наша редакція підготувала гарні привітання у картинках, прозі й віршах. Надішліть їх людям, які забезпечують функціонування транспортної системи України.
День автомобіліста України 2025: привітання у картинках, прозі й віршах
Вітаю з Днем автомобіліста! Бажаю завжди обирати легкий шлях. Бажаю уникати аварійних ситуацій та потрапляти тільки у щасливі пригоди. Бажаю справної машини та чудового настрою за кермом. Бажаю удачі в дорозі та безпеки на автопросторах.
***
З Днем автомобіліста хочу привітати всіх, хто за кермом і побажати поважати дорогу та її мандрівників, знати та виконувати правила дорожнього руху, бути культурними та чуйними на своєму шляху, а також ніколи не спішити та не спізнюватись!
Привітання з Днем автомобіліста 2025 / Колаж LifeStyle24
***
Усіх, хто їздить за кермом,
Я від душі вітаю.
Безаварійних вам шляхів,
Світла зеленого бажаю!
Міцним хай буде вірний кінь,
Щоб не підвів вас ані коли.
Та був приємним завжди шлях
До рідного для серця дому!
***
З Днем автомобіліста!
Хай буде рівним, чистим
Твій шлях по власній долі,
Все буде на контролі.
Хай не підводять гальма,
І першості хай пальма
Твоєю завжди буде.
Щастить хай скрізь і всюди!
Привітання з Днем автомобіліста 2025 / Колаж LifeStyle24
***
Хочу привітати з Днем автомобіліста та побажати, щоб машина ніколи не підводила, щоб на дорозі попадалися лише гарні водії та пішоходи, щоб кожна поїздка приносила лише радість!
***
Хай вдалим завжди буде шлях
І на трасах, і в полях.
Нехай горить зелене світло,
Хай все буде на "відмінно".
Настрою піднесеного
У цей день бажаю.
Автомобіліста з святом
Сьогодні я вітаю!
Привітання з Днем автомобіліста 2025 / Колаж LifeStyle24
***
З Днем водія хочу привітати,
Безпеки на дорозі побажати.
Щоб всі їздили за правилами
І не "ганялись" машинами.
Щоб машина дарувала насолоду
І щоб ти відчував за неї турботу.
Щоб їздив завжди обережно,
Так спокійно і натхненно.
Щоб ніколи не зазнався
І з шляху правди не опустився.
І щоб Господь завжди оберігав,
У дорозі за тобою щоб наглядав.
Для написання матеріалу використані джерела: Побажайко та Поздравок.