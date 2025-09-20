Традиционно в третью субботу сентября украинцы отмечают День фармацевта. В 2025 году этот профессиональный праздник приходится на 20 сентября.

День фармацевта ежегодно чествует работу специалистов медицины, которые занимаются подготовкой и производством лекарственных средств. Подробнее об истории праздника и поздравления для специалистов – рассказывает LifeStyle24.

День фармацевта 2025: что это за праздник?

В Украине День фармацевта официально установили в 1999 году. Тогдашний президент государства Леонид Кучма подписал соответствующий Указ, чтобы поддержать инициативу Министерства здравоохранения Украины и признать важную роль фармацевтических работников в формировании здорового населения страны.

С тех пор в третью субботу сентября ежегодно отмечают лучших работников аптечной и фармацевтической сферы, проводят тематические конференции, выставки и образовательные мероприятия. В то же время общество выражает благодарность людям, которые ежедневно помогают пациентам.

По случаю праздника наша редакция подготовила поздравления с Днем фармацевта в картинках и открытках. Сохраните их себе заранее и отправьте родным и друзьям, которые работают в медицинской сфере.

Поздравления с Днем фармацевта 2025 в картинках и открытках

