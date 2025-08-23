23 августа Харьков отмечает свой главный праздник – День города. В этот день в 1943 году украинские войска вместе с силами антигитлеровской коалиции окончательно освободили город от нацистских оккупантов во время Второй мировой войны.

В честь этого события в 1996 году было официально утверждено празднование Дня города именно 23 августа. Харьков – первая столица Украины, город студентов, науки, машиностроения и культуры. Он соединил в себе величественную историю, архитектурные памятники и современный ритм жизни. Во время войны празднование Дня города становится особым символом стойкости и любви харьковчан к родному дому, пишет LifeStyle24.

Интересно День Государственного Флага Украины 2025: важная история праздника

Именно поэтому по случаю праздника наша редакция подготовила хорошие картинки-поздравления с Днем Харькова, которые вы можете отправить харьковчанам и поднять им настроение.

День города Харьков 2025: как поздравить в картинках и открытках?

Поздравления с Днем города Харьков 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Днем города Харьков 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с Днем города Харьков 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с Днем города Харьков 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с Днем города Харьков 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с Днем города Харьков 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с Днем города Харьков 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с Днем города Харьков 2025 / Коллаж LifeStyle24

Напомним, что 23 августа украинцы отмечают День Государственного Флага Украины. По случаю праздника наша редакция подготовила поздравления в прозе, картинках и стихах.