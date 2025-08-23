Харькову – 371 год: красивые картинки-поздравления с Днем города
- 23 августа Харьков отмечает День города.
- В честь праздника опубликованы красивые картинки-поздравления, которые можно отправить харьковчанам.
23 августа Харьков отмечает свой главный праздник – День города. В этот день в 1943 году украинские войска вместе с силами антигитлеровской коалиции окончательно освободили город от нацистских оккупантов во время Второй мировой войны.
В честь этого события в 1996 году было официально утверждено празднование Дня города именно 23 августа. Харьков – первая столица Украины, город студентов, науки, машиностроения и культуры. Он соединил в себе величественную историю, архитектурные памятники и современный ритм жизни. Во время войны празднование Дня города становится особым символом стойкости и любви харьковчан к родному дому, пишет LifeStyle24.
Именно поэтому по случаю праздника наша редакция подготовила хорошие картинки-поздравления с Днем Харькова, которые вы можете отправить харьковчанам и поднять им настроение.
День города Харьков 2025: как поздравить в картинках и открытках?
