23 серпня Харків відзначає своє головне свято – День міста. Цього дня у 1943 році українські війська разом із силами антигітлерівської коаліції остаточно визволили місто від нацистських окупантів під час Другої світової війни.

На честь цієї події у 1996 році було офіційно затверджено відзначення Дня міста саме 23 серпня. Харків – перша столиця України, місто студентів, науки, машинобудування й культури. Воно поєднало у собі величну історію, архітектурні пам'ятки та сучасний ритм життя. Під час війни святкування Дня міста стає особливим символом стійкості та любові харків'ян до рідного дому, пише LifeStyle24.

Цікаво День Державного Прапора України 2025: важлива історія свята

Саме тому з нагоди свята наша редакція підготувала гарні картинки-привітання з Днем Харкова, які ви можете надіслати харків'янам та підняти їм настрій.

День міста Харків 2025: як привітати у картинках і листівках?

Привітання з Днем міста Харків 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем міста Харків 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем міста Харків 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем міста Харків 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем міста Харків 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем міста Харків 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем міста Харків 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем міста Харків 2025 / Колаж LifeStyle24

Нагадаємо, що 23 серпня українці відзначають День Державного Прапора України. З нагоди свята наша редакція підготувала привітання у прозі, картинках і віршах.