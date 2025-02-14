Со Всемирным днем компьютерщика 2025: самые красивые поздравления в картинках и словах

14 февраля отмечают Всемирный день компьютерщика. Это профессиональный праздник для специалистов, которые работают в сфере ИТ.

Что интересно, дату Всемирного дня компьютерщиков выбрали неслучайно. Дело в том, что именно 14 февраля 1946 года был представлен первый компьютер в США, который назывался ENIAC – Электрический числовой интегратор и вычислитель. Это устройство выполняло расчеты во времена Второй мировой войны.

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Хотя Всемирный день компьютерщиков нельзя назвать официальным праздником, его продолжают ежегодно отмечать во всем мире, в частности в Украине. По этому случаю 24 Канал подготовил поздравления для программистов. Отправьте их своим родным и друзьям, которые работают в ИТ-сфере.

Поздравления со Всемирным днем компьютерщиков 2025: картинки, проза и стихи

З Днем комп'ютерника я вас вітаю,

І кар'єри програміста бажаю,

Нехай інвестицій не вичерпаються потоки,

Нехай зі спамами не буде мороки.

Вам у сім'ї бажаю я розуміння,

І великими статками володіння,

Нехай віддалене в чатах спілкування

Не замінить зустрічей із частуванням.

***

Комп'ютерника вітаємо,

По-дружньому тобі бажаємо

Всього, що для тебе корисно:

Щоб дружив завжди з "залізом",

Щоб інтернет не пропадав,

Щоб вірус у "комп" не залітав,

Щоб пам'яті на все вистачало,

Щоб нічого не зависала,

Успіхів, щастя і везінь

Тобі, комп'ютерний наш геній!

Поздравление со Всемирным днем компьютерщика / Коллаж LifeStyle24

***

Хто програму вмить напише

І комп'ютер нам почистить,

"Вінду" перевстановить,

Сайт красиво облаштує.

Без тебе ми як без рук,

Для комп'ютера ти один.

Вітаємо ми тебе

З днем комп'ютерника!

***

Поздравляю с Днем компьютерщика! Желаю всегда находить общий язык с любыми машинами и быть с ними на "ты". Пусть твоя деятельность будет успешной, а также радует стабильностью и креативными идеями.

Поздравление со Всемирным днем компьютерщика / Коллаж LifeStyle24

***

Поздравляю с Днем программиста! Желаю только взлетов в карьере, удачи и огромной любви. Пусть рядом будут только те люди, которые вдохновляют на прекрасные поступки и дают силы стремиться к своим мечтам.

***

Поздравляю с Днем компьютерщика и хочу пожелать много всего интересного в компьютерном мире, много счастья, любви и веселья в окружающем мире жизни. Пусть каждый день позволяет достигать совершенства, успеха и новых прорывов, пусть не будет проблем ни со здоровьем, ни с программами, ни с людьми, ни с техникой.

Поздравление со Всемирным днем компьютерщика / Коллаж LifeStyle24

***

Поздравляю с Днем компьютерщика, с праздником высокого ума и креатива в идеях. Желаю быть с любой компьютерной машиной на "ты", постоянно стремиться к высоким целям и своим идеалам, удачно исправлять любую неисправность и лично создавать что-то новое и полезное для компьютерного мира.