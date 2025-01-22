Счастья, мира и надежды: самые искренние поздравления с Днем Соборности Украины в прозе и стихах
22 января граждане отмечают День Соборности Украины. Этот праздник напоминает о важности сплоченности и объединения ради общей цели – борьбы за независимость родного государства.
По случаю Дня Соборности Украины 24 Канал подготовил поздравления в картинках, прозе и стихах. Отправьте их своим родным и друзьям, которым хотите посвятить хорошие пожелания в этот светлый праздник.
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Поздравления с Днем Соборности Украины 2025: проза, картинки и стихи
С Днем Соборности Украины! Пусть любовь к родному краю объединяет нас, помогает идти к победе и процветанию соборной независимой демократической могущественной Украины. Благополучия и мира!
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Поздравляю с Днем Соборности Украины! Искренне желаю всегда любить свою страну, гордиться своей историей и своим народом. Пусть Украина будет гордой птицей в стае мировых стран, пусть ежедневно дарит украинцам свободу мысли, ощущение счастья, мир и светлую надежду.
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С Днем Соборности Украины! Желаю всем нам долгожданной победы, согласия, крепкого здоровья, благополучия и веры в достойное будущее нашей страны. И пусть над нашими землями всегда светит солнце и царит чистое, мирное небо!
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День Соборності відзначить
Український весь народ,
Кожен українець щастя
У це свято нехай знайде,
Згадаймо ми сьогодні разом
Про єдність всієї країни,
Світ панує нехай в Україні,
І не буде нехай війни!
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З Днем Соборності привітаю кожного,
І побажаю українцям успіху крилатого.
Країні завжди йти вперед і розвиватися,
І чвари не впускати до рідної хати!
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Не треба нам сварок, незгоди, ганьби!
З'єднали країну ми навіки.
Не зможе ніщо наш союз розірвати.
Соборна країна! Ви чуєте? Ні?
Одна Україна! Єдиная мати!
І краще країни нам не знайти!
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Поздравляю с Днем Соборности Украины и пожелать от души хочу единого духа народа, большой силы и могущества, крепкой дружбы и братской помощи, взаимоуважения и понимания, верных целей и высоких стремлений, одного чистого и мирного неба на всех.
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Сегодня украинский народ отмечает важную дату своей многовековой истории – День Соборности. Мы в очередной раз вынуждены бороться за наше единство, независимость и свободу. За время полномасштабной войны, которую развязала Россия, мы доказали, что мы сильная и несокрушимая нация. Держим строй и идем дальше к победе!