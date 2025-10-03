В воскресенье, 5 октября, украинцы будут отмечать День учителя. В этот праздник школьники благодарят за заботу тех, кто помогает им учиться ответственности и находить вдохновение для ежедневных шагов вперед.

Впрочем, во многих школах День учителя чествуют в пятницу, ведь на выходных педагоги празднуют вместе с родными. LifeStyle24 подготовил поздравления в картинках, прозе и стихах, которые вы можете отправить своему классному руководителю. Пусть этот день подарит учителям радость от работы, гордость за учеников и веру в то, что их работа меняет мир к лучшему.

День учителя 2025: поздравления классному руководителю в картинках, прозе и стихах

С Днем учителя! Желаем вам крепкого здоровья, вдохновения, радости от каждого дня и гордости за своих учеников. Пусть в вашем сердце всегда живет тепло и уверенность, что ваш труд меняет наши жизни к лучшему.

***

В этот праздничный день мы хотим поблагодарить вас за то, что вы для нас друг, наставник и человек, который всегда находит правильные слова поддержки. Вы умеете сочетать мудрость и доброту, требовательность и искренность, учить не только предмету, но и жизни. Пусть ваша доброта возвращается сторицей, пусть жизнь рисует яркие картины счастья, а ученики всегда вспоминают вас так, как я – с благодарностью и любовью.

Поздравление с Днем учителя 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

З Днем учителя вітаєм!

І сьогодні вам бажаєм

Позитиву та кохання,

Щоб збувались всі бажання.

Учнів гарних та старанних,

Днів щасливих та безхмарних,

Щоб були у вашім домі

Всі щасливі та здорові!

***

Вчителю за доброту й терпіння,

За всі знання і за уміння

Ми дякуєм! В осінній теплий день

Бажаєм радощів, натхнень!

За вашу працю непросту

За вчительську любов святу

Ми вам бажаєм сил, здоров’я,

Учнівської пошани і любові!

Хай Бог дає портфелі грошей,

Хай будуть учні всі хороші,

Нехай освіта стане перспективною,

А не лише важливою й потрібною!

Поздравление с Днем учителя 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

Поздравляем самого классного руководителя, своего любимого учителя. Хотим от души сказать спасибо за ваш неустанный труд по вбиванию в наши непутевые головы знаний и секретов взрослой жизни, в которую мы непременно выпустимся после окончания школы. Желаем пожелать вам крепкого здоровья. Всегда будьте такой же позитивной, энергичной, мудрой и доброй. С праздником!

***

С Днем учителя, дорогой наш классный руководитель. Мы вам желаем всего самого лучшего и доброго, желаем не болеть и не грустить, всегда добиваться своих целей и побед. Успехов вам и успехов в деятельности, благополучия, любви, счастья и отличного настроения в жизни!

Поздравление с Днем учителя 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

Хай буде прекрасним, щасливим це свято,

Бажаєм міцного здоров'я багато,

Вам вдячні за людяність, працю, знання,

Сердечне тепло та всього пізнання.

Бажаємо щастя, багатства, достатку,

Хай буде в житті вашім все у порядку!

***

Вас з Днем вчителя вітаю!

Щиро вам я побажаю,

Щоб вас учні шанували,

Всі незгоди відступали.

Миру, затишку, надії,

Завжди, щоб збувались мрії!

