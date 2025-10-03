У неділю, 5 жовтня, українці відзначатимуть День вчителя. У це свято школярі дякують за турботу тим, хто допомагає їм вчитися відповідальності та знаходити натхнення для щоденних кроків уперед.

Втім, у багатьох школах День вчителя вшановують у п'ятницю, адже на вихідних педагоги святкують разом з рідними. LifeStyle24 підготував привітання у картинках, прозі й віршах, які ви можете надіслати своєму класному керівнику. Нехай цей день подарує вчителям радість від праці, гордість за учнів та віру у те, що їхня робота змінює світ на краще.

Дивіться також Вже зовсім скоро настане День вчителя 2025: найтепліші привітання у картинках і словах

День вчителя 2025: привітання класному керівнику у картинках, прозі й віршах

З Днем учителя! Бажаємо вам міцного здоров'я, натхнення, радості від кожного дня та гордості за своїх учнів. Нехай у вашому серці завжди живе тепло й впевненість, що ваша праця змінює наші життя на краще.

***

У цей святковий день ми хочемо подякувати вам за те, що ви для нас друг, наставник і людина, яка завжди знаходить правильні слова підтримки. Ви вмієте поєднувати мудрість і доброту, вимогливість і щирість, навчати не лише предмету, а й життю. Нехай ваша доброта повертається сторицею, хай життя малює яскраві картини щастя, а учні завжди згадують вас так, як я – із вдячністю та любов'ю.

Привітання з Днем вчителя 2025 / Колаж LifeStyle24

***

З Днем учителя вітаєм!

І сьогодні вам бажаєм

Позитиву та кохання,

Щоб збувались всі бажання.

Учнів гарних та старанних,

Днів щасливих та безхмарних,

Щоб були у вашім домі

Всі щасливі та здорові!

***

Вчителю за доброту й терпіння,

За всі знання і за уміння

Ми дякуєм! В осінній теплий день

Бажаєм радощів, натхнень!

За вашу працю непросту

За вчительську любов святу

Ми вам бажаєм сил, здоров'я,

Учнівської пошани і любові!

Хай Бог дає портфелі грошей,

Хай будуть учні всі хороші,

Нехай освіта стане перспективною,

А не лише важливою й потрібною!

Привітання з Днем вчителя 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Вітаємо найкласнішого керівника, свого улюбленого вчителя. Хочемо від душі сказати спасибі за вашу невпинну працю з вбивання в наші недолугі голови знань і секретів дорослого життя, в яке ми неодмінно випустимося після закінчення школи. Бажаємо побажати вам міцного здоров'я. Завжди будьте такою ж позитивною, енергійною, мудрою та доброю. Зі святом!

***

З Днем вчителя, дорогий наш класний керівник. Ми вам бажаємо всього найкращого і доброго, бажаємо не хворіти і не сумувати, завжди добиватися своїх цілей та перемог. Успіхів вам та успіхів у діяльності, добробуту, любові, щастя та чудового настрою в житті!

Привітання з Днем вчителя 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Хай буде прекрасним, щасливим це свято,

Бажаєм міцного здоров'я багато,

Вам вдячні за людяність, працю, знання,

Сердечне тепло та всього пізнання.

Бажаємо щастя, багатства, достатку,

Хай буде в житті вашім все у порядку!

***

Вас з Днем вчителя вітаю!

Щиро вам я побажаю,

Щоб вас учні шанували,

Всі незгоди відступали.

Миру, затишку, надії,

Завжди, щоб збувались мрії!

Для написання матеріалу використані джерела: "Поздравок" і "Побажайко".