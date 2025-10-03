До Дня вчителя 2025: найгарніші привітання класному керівнику у картинках, прозі й віршах
- Українці відзначатимуть День вчителя у неділю, 5 жовтня, але у багатьох школах свято проводять у п'ятницю.
- LifeStyle24 підготував привітання у картинках, прозі й віршах для класного керівника на День вчителя.
У неділю, 5 жовтня, українці відзначатимуть День вчителя. У це свято школярі дякують за турботу тим, хто допомагає їм вчитися відповідальності та знаходити натхнення для щоденних кроків уперед.
Втім, у багатьох школах День вчителя вшановують у п'ятницю, адже на вихідних педагоги святкують разом з рідними. LifeStyle24 підготував привітання у картинках, прозі й віршах, які ви можете надіслати своєму класному керівнику. Нехай цей день подарує вчителям радість від праці, гордість за учнів та віру у те, що їхня робота змінює світ на краще.
День вчителя 2025: привітання класному керівнику у картинках, прозі й віршах
З Днем учителя! Бажаємо вам міцного здоров'я, натхнення, радості від кожного дня та гордості за своїх учнів. Нехай у вашому серці завжди живе тепло й впевненість, що ваша праця змінює наші життя на краще.
***
У цей святковий день ми хочемо подякувати вам за те, що ви для нас друг, наставник і людина, яка завжди знаходить правильні слова підтримки. Ви вмієте поєднувати мудрість і доброту, вимогливість і щирість, навчати не лише предмету, а й життю. Нехай ваша доброта повертається сторицею, хай життя малює яскраві картини щастя, а учні завжди згадують вас так, як я – із вдячністю та любов'ю.
***
З Днем учителя вітаєм!
І сьогодні вам бажаєм
Позитиву та кохання,
Щоб збувались всі бажання.
Учнів гарних та старанних,
Днів щасливих та безхмарних,
Щоб були у вашім домі
Всі щасливі та здорові!
***
Вчителю за доброту й терпіння,
За всі знання і за уміння
Ми дякуєм! В осінній теплий день
Бажаєм радощів, натхнень!
За вашу працю непросту
За вчительську любов святу
Ми вам бажаєм сил, здоров'я,
Учнівської пошани і любові!
Хай Бог дає портфелі грошей,
Хай будуть учні всі хороші,
Нехай освіта стане перспективною,
А не лише важливою й потрібною!
***
Вітаємо найкласнішого керівника, свого улюбленого вчителя. Хочемо від душі сказати спасибі за вашу невпинну працю з вбивання в наші недолугі голови знань і секретів дорослого життя, в яке ми неодмінно випустимося після закінчення школи. Бажаємо побажати вам міцного здоров'я. Завжди будьте такою ж позитивною, енергійною, мудрою та доброю. Зі святом!
***
З Днем вчителя, дорогий наш класний керівник. Ми вам бажаємо всього найкращого і доброго, бажаємо не хворіти і не сумувати, завжди добиватися своїх цілей та перемог. Успіхів вам та успіхів у діяльності, добробуту, любові, щастя та чудового настрою в житті!
***
Хай буде прекрасним, щасливим це свято,
Бажаєм міцного здоров'я багато,
Вам вдячні за людяність, працю, знання,
Сердечне тепло та всього пізнання.
Бажаємо щастя, багатства, достатку,
Хай буде в житті вашім все у порядку!
***
Вас з Днем вчителя вітаю!
Щиро вам я побажаю,
Щоб вас учні шанували,
Всі незгоди відступали.
Миру, затишку, надії,
Завжди, щоб збувались мрії!
Для написання матеріалу використані джерела: "Поздравок" і "Побажайко".