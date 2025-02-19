Когда будем отмечать День украинской женщины в 2025 году: точная дата праздника

В конце февраля украинцы традиционно отмечают День украинской женщины. Этот праздник должен почтить вклад женщин в развитие общества, культуры, науки и борьбу за независимость.

Более того, этот день стремятся сделать официальным в Украине, ведь в 2023 году Верховная Рада зарегистрировала соответствующий законопроект, который до сих пор находится на рассмотрении. Когда состоится День украинской женщины в 2025-м – рассказывает 24 Канал.

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Когда будет День украинской женщины 2025 года

Введение Дня украинской женщины является важным шагом в формировании общественного сознания. Украинки всегда играли ключевую роль в создании государства, культурном развитии и борьбе за свободу. Этот праздник решили создать в Украине, заменив Международный женский день, который ежегодно отмечали 8 марта. В Советском Союзе он начал ассоциироваться с весной, красотой и женственностью, потеряв свой первоначальный феминистический смысл. В Украине в течение длительного времени отмечали этот праздник, но с началом полномасштабного вторжения граждане захотели отказаться от советского наследия.

Так, в 2023 году украинцы решили создать День украинской женщины, который празднуют 25 февраля. Что интересно, дату этого праздника выбрали неслучайно. Дело в том, что именно в этот день родилась выдающаяся украинская писательница и общественная деятельница Леся Украинка, которая стала символом силы, мудрости и несокрушимости.

День украинской женщины 2025 / Фото Freepik

Традиции Дня украинской женщины

В этот день в учебных заведениях могут проводиться лекции, дискуссии и открытые уроки о выдающихся украинках прошлого и современности. Так, граждане вспоминают не только Лесю Украинку, но и Ольгу Кобылянскую, Марию Заньковецкую, Екатерину Билокур, и других выдающихся женщин. Кроме этого, нередко люди посещают театральные постановки, различные художественные выставки и кинопоказы, посвященные женским фигурам нашей истории.

Более того, некоторые украинцы организуют благотворительные мероприятия, направленные на поддержку женщин, которые служат в ВСУ, волонтерок, переселенок или тех, кто нуждается в помощи.