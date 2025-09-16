16 сентября, 19:00
Завтра – День Веры, Надежды, Любви и матери их Софии 2025: что нельзя делать верующим
Основні тези
- 17 сентября в Украине отмечают День святых мучениц Веры, Надежды, Любви и их матери Софии, с которым связано много народных запретов.
- На этот праздник нельзя выполнять тяжелый физический труд, заниматься домашними делами, ссориться, врать и желать другим зла.
17 сентября в Украине отмечают День святых мучениц Веры, Надежды, Любови и их матери Софии. Этот праздник связан с древними народными обычаями.
Так, в народе издавна существовали определенные запреты на этот день. В частности, считалось, что 17 сентября нельзя делать определенные вещи, чтобы не навлечь беды и слезы. О запретах на День Веры, Надежды, Любви и Софии – рассказывает LifeStyle24.
Что нельзя делать в День святых Веры, Надежды, Любви и матери их Софии?
- Не стоит делать предложение руки и сердца.
- Нельзя устраивать громкие свадьбы.
- Не рекомендуется выполнять тяжелый физический труд женщинам.
- Не следует сквернословить и врать.
- Не стоит заниматься домашними делами.
- Нельзя шить, вязать и вышивать.
- Не рекомендуется брать острые предметы в руки.
- Не следует ссориться и спорить с родными.
- Не стоит желать другим зла, сплетничать и завидовать.
Что известно о празднике Веры, Надежды, Любви и их матери Софии?
- Традиционно 17 сентября верующие чтят память святых мучениц Веры, Надежды, Любви и Софии. В частности, христиане вспоминают их историю жизни.
- По преданию, Вера, Надежда и Любовь были дочерьми вдовы Софии и жили во II веке в Риме. Мать учила девушек любви к Богу даже во времена жестоких преследований римским императором Адрианом.
- Однажды правитель узнал о вероисповедании святых, поэтому приказал немедленно схватить их и начать пытать. Сестры подверглись страшным мучениям, но не отреклись от Господа, что удивило Адриана. Впрочем, через некоторое время девушки погибли, не выдержав телесных страданий. А уже через три дня после смерти дочерей София также отошла в вечность.
- В этот день верующие традиционно идут в храм, где проходят праздничные богослужения. Там христиане обращаются к святым мученицам и просят у них терпения, любви и защиты. Кроме этого, матери молятся за здоровье своих детей.