17 сентября в Украине отмечают День святых мучениц Веры, Надежды, Любови и их матери Софии. Этот праздник связан с древними народными обычаями.

Так, в народе издавна существовали определенные запреты на этот день. В частности, считалось, что 17 сентября нельзя делать определенные вещи, чтобы не навлечь беды и слезы. О запретах на День Веры, Надежды, Любви и Софии – рассказывает LifeStyle24.

Что нельзя делать в День святых Веры, Надежды, Любви и матери их Софии?

Не стоит делать предложение руки и сердца.

Нельзя устраивать громкие свадьбы.

Не рекомендуется выполнять тяжелый физический труд женщинам.

Не следует сквернословить и врать.

Не стоит заниматься домашними делами.

Нельзя шить, вязать и вышивать.

Не рекомендуется брать острые предметы в руки.

Не следует ссориться и спорить с родными.

Не стоит желать другим зла, сплетничать и завидовать.

Святые мученицы Вера, Надежда, Любовь и София / Фото Pinterest

Что известно о празднике Веры, Надежды, Любви и их матери Софии?